Восемь украинских казино оштрафовали на 3,2 млн гривен — Finance.ua

Восемь украинских казино оштрафовали на 3,2 млн гривен
По результатам системной проверки Госагентства «ПлейСити» восемь лицензированных казино получили штрафы по 400 тыс. гривен за игнорирование закона.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Как отмечается, эти организаторы азартных игр не подали отчетность вовремя, как этого требует Закон «О государственном регулировании азартных игр».
Санкции применили к:
- Golden Bonus,
- WinBoss,
- WinBoss «Игровые автоматы»,
- F1RST,
- Royal Club,
- WIN,
- 4444,
- Party Casino.
В Минцифре отмечают, что отчетность — это не формальность, а обязательное условие для легального игорного бизнеса. Каждый оператор должен своевременно отчитываться о:
- соответствии лицензионным условиям,
- финансовом состоянии и движении средств,
- принятых мерах по профилактике и борьбе с игровой зависимостью,
- других ключевых показателях, определенных Законом.
Напомним, в июне 2025 года в Украине начал работу новый государственный регулятор рынка азартных игр — агентство «ПлейСити». Его цель — сделать рынок азартных игр и лотерей прозрачным и контролируемым. ПлейСити создали на замену неэффективной КРАИЛ для регулирования сферы игорного бизнеса
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