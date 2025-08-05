Восемь украинских казино оштрафовали на 3,2 млн гривен — Finance.ua

Восемь украинских казино оштрафовали на 3,2 млн гривен Сегодня 09:14

Восемь украинских казино оштрафовали на 3,2 млн гривен

По результатам системной проверки Госагентства «ПлейСити» восемь лицензированных казино получили штрафы по 400 тыс. гривен за игнорирование закона.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Как отмечается, эти организаторы азартных игр не подали отчетность вовремя, как этого требует Закон «О государственном регулировании азартных игр».

Санкции применили к:

Golden Bonus,

WinBoss,

WinBoss «Игровые автоматы»,

F1RST,

Royal Club,

WIN,

4444,

Party Casino.

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В Минцифре отмечают, что отчетность — это не формальность, а обязательное условие для легального игорного бизнеса. Каждый оператор должен своевременно отчитываться о:

соответствии лицензионным условиям,

финансовом состоянии и движении средств,

принятых мерах по профилактике и борьбе с игровой зависимостью,

других ключевых показателях, определенных Законом.

Напомним, в июне 2025 года в Украине начал работу новый государственный регулятор рынка азартных игр — агентство «ПлейСити». Его цель — сделать рынок азартных игр и лотерей прозрачным и контролируемым. ПлейСити создали на замену неэффективной КРАИЛ для регулирования сферы игорного бизнеса

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