Восемь украинских казино оштрафовали на 3,2 млн гривен — Finance.ua
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Восемь украинских казино оштрафовали на 3,2 млн гривен

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Восемь украинских казино оштрафовали на 3,2 млн гривен
Восемь украинских казино оштрафовали на 3,2 млн гривен
По результатам системной проверки Госагентства «ПлейСити» восемь лицензированных казино получили штрафы по 400 тыс. гривен за игнорирование закона.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Как отмечается, эти организаторы азартных игр не подали отчетность вовремя, как этого требует Закон «О государственном регулировании азартных игр».
Санкции применили к:
  • Golden Bonus,
  • WinBoss,
  • WinBoss «Игровые автоматы»,
  • F1RST,
  • Royal Club,
  • WIN,
  • 4444,
  • Party Casino.
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В Минцифре отмечают, что отчетность — это не формальность, а обязательное условие для легального игорного бизнеса. Каждый оператор должен своевременно отчитываться о:
  • соответствии лицензионным условиям,
  • финансовом состоянии и движении средств,
  • принятых мерах по профилактике и борьбе с игровой зависимостью,
  • других ключевых показателях, определенных Законом.
Напомним, в июне 2025 года в Украине начал работу новый государственный регулятор рынка азартных игр — агентство «ПлейСити». Его цель — сделать рынок азартных игр и лотерей прозрачным и контролируемым. ПлейСити создали на замену неэффективной КРАИЛ для регулирования сферы игорного бизнеса
По материалам:
Finance.ua
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