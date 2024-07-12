Воинский учет для 17-летних: Минобороны объяснило, грозят ли им штрафы — Finance.ua
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Воинский учет для 17-летних: Минобороны объяснило, грозят ли им штрафы

Личные финансы
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Воинский учет для 17-летних: Минобороны объяснило, грозят ли им штрафы
Воинский учет для 17-летних: Минобороны объяснило, грозят ли им штрафы
Молодые люди, которым исполнилось 17 лет, могут получить повестки от ТЦК и штрафы, если они еще не встали на воинский учет.
Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона.
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Чиновник напомнил, что постановка на воинский учет юношей-призывников в Украине — это ежегодная процедура, не связанная с мобилизационными мероприятиями во время войны. В ТЦК молодым людям выдадут приписное, необходимое для поступления на высшее образование. Также эта процедура касается граждан Украины, выехавших за границу.
«Человеку нужно прийти в ТЦК с документами, свидетельство о рождении должно быть, идентификационный код, паспорт, и, если он проходил какое-то военное обучение и учился в каких-то секциях, так или иначе имеющих отношение к военному делу, какие-то сертификаты, грамоты принести», — объяснил спикер Минобороны.
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Он также не исключил, что будут вводить штрафы для 17-летних парней, не выполнивших это требование.
«На данный момент эти штрафы увеличены, поэтому исключать того, что штраф может быть, мы не можем. Есть норма закона, пока суммы штрафов от 17 тысяч гривен — весьма существенны», — добавил Лазуткин.
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