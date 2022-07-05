Водителям следует приготовиться: что будет с бензиновым кризисом в августе — Finance.ua

Водителям следует приготовиться: что будет с бензиновым кризисом в августе Сегодня 20:03 — Энергетика

Водителям следует приготовиться: что будет с бензиновым кризисом в августе

Разные эксперты прогнозируют, что вскоре цены на топливо будут снижаться, поскольку пути поставки ресурса из Европы уже налажены и дефицит уменьшается. Однако расслабляться нельзя, потому что большой спрос на горючее еще впереди.

Об этом предупредил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн и объяснил 24 каналу, почему так произойдет.

Будет ли риск усиления дефицита

По словам Куюна, сейчас ситуация улучшилась, потому что еще в мае государство упразднило регулирование цен на горючее, а также объемы ресурса в стране увеличились. По состоянию на начало июля количество импортеров больше в 2,5 раза, чем было до начала полномасштабной войны с рф.

Но даже такое улучшение не означает, что кризис больше не будет усугубляться. Как пояснил эксперт, с августа по октябрь в Украине идет уборочная кампания. И когда она начнется, нагрузка на транспортную инфраструктуру увеличится.

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«У нас впереди август, сентябрь — а это пиковые месяцы нагрузки на горючее. Потому что это всегда страда, активизация бизнеса, там нужно будет еще больше горючего и привозить его будет все сложнее», — отметил Куюн.

К тому же в стране идет война, и непредсказуемые факторы могут также сильно влиять на бензиновый кризис. Эксперт подчеркнул, что российский враг держит «на прицеле» нашу нефтяную инфраструктуру. В частности, недавно последовали новые удары по нефтеперерабатывающим заводам. И предсказать, будут ли они снова, невозможно.

Есть еще один фактор, от которого зависит многое, а в частности то, что дефицит горючего возникнет и в Европе. Сейчас страны пытаются отказаться от российской нефти, поэтому им самим нужны будут новые источники горючего.

«Для Европы большой проблемой будет отказ от российских энергоресурсов. Поэтому нам будет все труднее находить горючее», — отметил Куюн.

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