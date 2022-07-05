Зеленский считает, что Украина постепенно выходит из топливного кризиса — Finance.ua

Зеленский считает, что Украина постепенно выходит из топливного кризиса Сегодня 10:46 — Энергетика

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина постепенно выходит из кризиса дефицита топлива.

Такое мнение он высказал на брифинге с Премьер-министром Королевства Швеция Магдаленой Андерссон в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

Зеленский отметил, что Кабинет Министров постепенно выполняет задачи по наполнению энергоносителями Украинского государства.

«Кроме разбомбленных нефтеперерабатывающих мощностей, россия стреляет по разным дорогам, включая железную дорогу, мосты, чтобы мы не получали ни дизель, ни бензин. Тем не менее, я считаю, что понемногу мы выходим из этого энергетического кризиса, и наполнение рынка происходит», — подчеркнул Президент Украины.

Напомним, с конца апреля в Украине возник настоящий дефицит топлива. Finance.ua пообщался со специалистами отрасли, чтобы подробнее разобраться, что и почему произошло с топливом в Украине, и когда, наконец, проблема иссякнет. Что из этого вышло — рассказали в материале.

Укрінформ По материалам:

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