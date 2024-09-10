Во сколько обойдется «борщовый набор в сентябре — Finance.ua

Во сколько обойдется «борщовый набор в сентябре Сегодня 09:13 — Личные финансы

Во сколько обойдется «борщовый набор в сентябре

В Украине продолжается сезон овощей, составляющих «борщовый набор». Цены стабильны и даже могут несколько снизиться с началом сбора поздних сортов. Однако, если сравнить с прошлыми годами, капуста подорожала, а стоимость картофеля вообще побила 10-летний рекорд.

Цены стабильные, но выше, чем в прошлом году

Классический набор для приготовления борща состоит из картофеля, капусты, свеклы, моркови и лука. Все эти овощи доступны покупателям в широком ассортименте, ведь конец лета — начало осени — сезон созревания и их массового сбора. Борщовый набор в начале сентября остается относительно стабильным в цене, однако отдельные овощи подорожали.

Как рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Шувар» Татьяна Попович, морковь и белокочанная капуста выросли в цене из-за уменьшения предложения. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка также рассказал о подорожании отдельных составляющих «борщевого набора» по сравнению с прошлым годом.

«Повышение цен связано с рядом факторов. Во-первых, это климатический фактор, повлиявший на урожайность. Во-вторых, общие расходы фермерских хозяйств за год также выросли. В частности, это расходы на топливо, затраты на факторы производства (средства защиты растений, удобрения), заработные платы», — объяснил аналитик УКАБ. Кроме того, на стоимость влияет предложение, которое уменьшилось по некоторым компонентам. Среди причин — неурожайность из-за жары, перехода отдельных фермерских хозяйств на выращивание других видов овощей в этом году.

Почему подорожал картофель, и сколько стоят другие овощи для борща

Цены на картофель по супермаркетам составляют от 15 до 18 грн/кг, на оптовом рынке «Шувар» овощ стоит 10,5 грн/кг. Как отмечает представитель рынка Татьяна Попович, это самая высокая цена за последние 10 лет. В прошлом году в это время картофель стоил 7,5 грн/кг, а для сравнения, в 2016 году — 2,5 грн/кг.

Рост стоимости обусловлен высоким спросом на картофель со стороны оптовых компаний и розничных сетей, что также связано со снижением производства картофеля и ухудшением его качества из-за засухи.

Татьяна Попович рассказывает, что пиковый момент роста цены на капусту был во второй половине августа — 22,5 грн/кг. В настоящее время средняя цена капусты — 17,5 грн/кг (оптовая на рынке «Шувар»). В прошлом году в начале сентября капуста стоила всего 7,5 грн/кг. В супермаркетах цены на капусту 6 сентября составляли 21,95 грн/кг (АТБ), 20,9 грн/кг (NOVUS), 28 грн/кг («Сильпо»).

Лук

Оптовая цена лука на рынке «Шувар» — 12,5 грн/кг. В супермаркетах овощ стоит: в АТБ — 13,75 грн, «Сильпо» — 14,3 грн, VARUS — 12,9 грн/кг.

Прошлогодняя средняя цена на репчатый лук составила 11,98 грн/кг (данные портала Минфин на 1 сентября 2023 года).

Морковь

Стоимость моркови составляет 11 грн за килограмм (оптовая), а в супермаркетах овощи в среднем можно купить за 13 грн/кг. В 2023 году цена была чуть ниже — 10,57 грн/кг. Свекла оптом стоит 9,5 грн/кг.

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