Во Франции меняют правила расселения беженцев из Украины — Finance.ua
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Во Франции меняют правила расселения беженцев из Украины

Сегодня 19:13Казна и Политика
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Многие украинцы сбежали от войны во Францию. Париж уже переполнен, поэтому страна меняет правила расселения украинских беженцев.
Теперь их будут расселять в других регионах. Об этом сообщил консул Украины во Франции Сергей Есаулов.
Во Франции изменяют правила расселения беженцев
По словам Есаулова, в регионах гораздо больше хороших возможностей для размещения и лучшие условия, чем в Париже. Но, несмотря на это, люди хотят оставаться в столице страны. Впрочем, Париж уже переполнен.
Люди должны иметь в виду, что по прибытию их отправят в регионы, где есть поселения и размещения. Очень многие французы приняли украинцев у себя. Главная проблема в том, что многие беженцы хотят остаться в Париже, но там уже нет места, поэтому есть просьба перемещаться в регионы.— сказал он.
Так, по прибытии украинцы попадают под контроль местных ассоциаций, поэтому искать жилье на сайтах им не нужно. Этот процесс уже давно автоматизирован, что позволяет избежать неблагополучных злоупотреблений.

Что нужно сделать украинским беженцам по прибытию

Беженцы должны обратиться в префектуру департамента по месту нахождения. В этом ведомстве им предоставят разрешение на проживание в течение 6 месяцев.
Следующий шаг — Бюро иммиграции и интеграции (OFII), где беженцы могут получить право на социальную помощь, медицинские и образовательные услуги, профессиональную деятельность, а также поддержку в поиске жилья.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: Телеканал 24
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