Внешняя помощь покрывала всего 37% потребностей госбюджета в июне 2024 — Finance.ua
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Внешняя помощь покрывала всего 37% потребностей госбюджета в июне 2024

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Внешняя помощь покрывала всего 37% потребностей госбюджета в июне 2024
Внешняя помощь покрывала всего 37% потребностей госбюджета в июне 2024
В июне внешняя помощь от международных партнеров Украине покрыла лишь 37% потребностей в финансировании госбюджета, однако это больше, чем в мае — 0,4%. Дефицит бюджета составляет $4 млрд.
Об этом свидетельствует трекер экономики во время войны от Центра экономической стратегии.

Помогают ли международные поступления финансировать потребности госбюджета Украины

Иностранная помощь в июне 2024-го покрыла около 37% потребностей в финансировании госбюджета, в то же время это больше, чем сверхнизкий показатель мая — 0,4% потребностей.
В июне Украина получила два кредита от международных партнеров:
  • $2 млрд от ЕС;
  • $3 млн от Всемирного банка.
Также Украина получила транш на $2,2 по программе МВФ Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF). Однако даже с учетом этого внешнее финансирование за первое полугодие в 2024 году на $23,7 млрд меньше, чем за аналогичный период 2023-го. На это, в частности, повлияло отсутствие финансирования от США.
Внешняя помощь покрывала всего 37% потребностей госбюджета в июне 2024
Напомним, за июнь 2024 года госбюджет Украины получил 138 млрд грн, из них каждую пятую гривну обеспечили дивиденды государственных предприятий.

Справка Finance.ua

  • По данным Минфина, общий объем финансирования государственного бюджета Украины за январь-июнь 2024 года составляет 20,2 млрд долларов США.
  • Стабильное внешнее финансирование обеспечивает значительные резервы. А это, в свою очередь, позволяет регулятору проводить реформы, в частности смягчать валютные ограничения.
  • По данным Минфина, с начала полномасштабного вторжения Евросоюз — крупнейший донор прямой бюджетной помощи Украине. За первые пять месяцев 2024 года финансовая поддержка от ЕС составила более половины всех полученных средств.

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По материалам:
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