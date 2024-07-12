Внешняя помощь покрывала всего 37% потребностей госбюджета в июне 2024 — Finance.ua

Внешняя помощь покрывала всего 37% потребностей госбюджета в июне 2024 Сегодня 16:49

Внешняя помощь покрывала всего 37% потребностей госбюджета в июне 2024

В июне внешняя помощь от международных партнеров Украине покрыла лишь 37% потребностей в финансировании госбюджета, однако это больше, чем в мае — 0,4%. Дефицит бюджета составляет $4 млрд.

Об этом свидетельствует трекер экономики во время войны от Центра экономической стратегии.

Помогают ли международные поступления финансировать потребности госбюджета Украины

Иностранная помощь в июне 2024-го покрыла около 37% потребностей в финансировании госбюджета, в то же время это больше, чем сверхнизкий показатель мая — 0,4% потребностей.

В июне Украина получила два кредита от международных партнеров:

$2 млрд от ЕС;

$3 млн от Всемирного банка.

Также Украина получила транш на $2,2 по программе МВФ Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF). Однако даже с учетом этого внешнее финансирование за первое полугодие в 2024 году на $23,7 млрд меньше, чем за аналогичный период 2023-го. На это, в частности, повлияло отсутствие финансирования от США.

Напомним, за июнь 2024 года госбюджет Украины получил 138 млрд грн, из них каждую пятую гривну обеспечили дивиденды государственных предприятий.

Справка Finance.ua

По данным Минфина, общий объем финансирования государственного бюджета Украины за январь-июнь 2024 года составляет 20,2 млрд долларов США.

Стабильное внешнее финансирование обеспечивает значительные резервы. А это, в свою очередь, позволяет регулятору проводить реформы, в частности смягчать валютные ограничения.

По данным Минфина, с начала полномасштабного вторжения Евросоюз — крупнейший донор прямой бюджетной помощи Украине. За первые пять месяцев 2024 года финансовая поддержка от ЕС составила более половины всех полученных средств.



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