Власти США обвинили Microsoft в неуплате налогов — Finance.ua

Власти США обвинили Microsoft в неуплате налогов Сегодня 22:01 — Фондовый рынок

Власти США обвинили Microsoft в неуплате налогов

Техногигант Microsoft получил уведомление от Налогового управления США (IRS) о неуплате компанией налогов на сумму $28,9 млрд. В Microsoft с этими подсчетами не согласны.

Об этом сообщается на сайте компании.

В Microsoft заявляют, что речь идет о распределении ее прибыли между юрисдикциями в разных странах с 2004 по 2013 годы. Компания утверждает, что уже уплаченные $10 млрд налогов не учтены в данных IRS.

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«Microsoft не согласна с этими предложенными изменениями и будет подавать апелляцию в IRS. Этот процесс, как ожидается, займет несколько лет», — заявила компания.

Напомним, Microsoft с 30 сентября прекратила продлевать лицензии российским компаниям.

НВ По материалам:

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