Власти США обвинили Microsoft в неуплате налогов — Finance.ua

Власти США обвинили Microsoft в неуплате налогов
Техногигант Microsoft получил уведомление от Налогового управления США (IRS) о неуплате компанией налогов на сумму $28,9 млрд. В Microsoft с этими подсчетами не согласны.
Об этом сообщается на сайте компании.
В Microsoft заявляют, что речь идет о распределении ее прибыли между юрисдикциями в разных странах с 2004 по 2013 годы. Компания утверждает, что уже уплаченные $10 млрд налогов не учтены в данных IRS.
«Microsoft не согласна с этими предложенными изменениями и будет подавать апелляцию в IRS. Этот процесс, как ожидается, займет несколько лет», — заявила компания.
Напомним, Microsoft с 30 сентября прекратила продлевать лицензии российским компаниям.
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