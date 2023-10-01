Microsoft решила убрать из Windows 11 еще один сервис — Finance.ua
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Microsoft решила убрать из Windows 11 еще один сервис

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Microsoft решила убрать из Windows 11 еще один сервис
Microsoft решила убрать из Windows 11 еще один сервис
Пользователи Windows 11 стали получать от Microsoft сообщения о скором прекращении работы еще одного сервиса. Речь идет об оффлайн-картах в предварительно установленном приложении «Карты», для использования которых не требуется интернет-подключение.
При открытии картографического апплета на экране отображается сообщение о том, что поддержка оффлайн-карт будет прекращена в конце текущего года. Оффлайн-карты пользователям ОС доступны.
По мнению экспертов, решение о прекращении поддержки оффлайн-карт было принято в связи с истечением срока действия договора, заключенного между Microsoft, компанией Nokia и принадлежащим ей брендом Here. В 2015 году финская компания продала североамериканскому софтмейкеру свой навигационный и картографический бизнес (Here). С этого времени работа по созданию для Windows оффлайн-карт велась ими совместно.
По материалам:
prostomob
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