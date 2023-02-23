Виды пенсий по выслуге лет — Finance.ua

Виды пенсий по выслуге лет Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Виды пенсий по выслуге лет

Пенсии по выслуге лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии по выслуге лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек и Закон, согласно которому назначается такая пенсия.

Пенсии по выслуге лет из солидарной системы назначаются:

1. Независимо от возраста:

артистам при наличии на время обращения за пенсией стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет;

работникам авиации и летно-испытательного состава при наличии соответствующей выслуги лет у мужчин от 25 лет на 1 апреля 2015 года до 26 лет 6 месяцев на 11 октября 2017 года, у женщин — от 20 лет на 1 апреля 2015 года до 21 года октября 2017;

работникам образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии специального стажа работы от 25 лет на 1 апреля 2015 до 26 лет 6 месяцев на 11 октября 2017 года;

спортсменам при наличии стажа не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

2. После достижения возраста от 50/55 лет мужчинами, от 45/50 — женщинами и при наличии соответствующего общего стажа, в том числе стажа работы по профессии/должности:

диспетчерам, осуществляющим управление воздушным движением; инженерно-техническому составу гражданской авиации;

бортпроводникам;

работникам железнодорожного транспорта и метрополитена;

работникам, занятым на полевых геологоразведочных работах;

работникам, занятым на лесозаготовках и лесосплаве;

механизаторам (докерам-механизаторам) в портах;

плавсостава морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Размеры пенсий зависят от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Пенсия назначается со дня обращения при увольнении с работы/должности, дающей право на такую пенсию.

Пенсии по выслуге лет военным

Пенсия по выслуге лет назначается военнослужащим при увольнении с военной службы:

независимо от возраста, если в день увольнения они имеют не менее 25 календарных лет выслуги;

в случае достижения на день увольнения со службы 45-летнего возраста и при наличии страхового стажа 25 лет и старше, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.

Размеры пенсий: от 50% (отправленным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья от 55%) до 70% соответствующих сумм их денежного довольствия в зависимости от продолжительности выслуги.

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Минимальный размер пенсий по выслуге лет военным не может быть ниже 3854 грн.

Пенсии по выслуге лет работникам прокуратуры

Право на пенсию по выслуге лет независимо от возраста имеют работники прокуратуры, у которых на день обращения за назначением такой пенсии имеют не менее 25 лет выслуги, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет.

Размеры пенсий — 60% от суммы их месячной заработной платы.

Работникам, не имеющим выслуги 25 лет, но отработавшим на должностях прокуроров не менее 15 лет и имеющим страховой стаж 35 лет мужчины, 30 лет — женщины, пенсия по выслуге лет назначается после достижения мужчинами 57 лет, женщинами — 55 лет.

Размер пенсии определяется пропорционально количеству полных лет работы на прокурорских должностях.

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