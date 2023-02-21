Украинцам объяснили, что делать, если истек срок пенсионной карты — Finance.ua

Украинцам объяснили, что делать, если истек срок пенсионной карты
В Украине, невзирая на войну, продолжают исправно выплачивать пенсию. Но задержка с выплатами может произойти, если у пенсионера истек срок действия банковской карты, куда поступают деньги.
Об этом сообщили в ГУ Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.
Отмечается, что многие банки автоматически продлевают работу карт во время военного положения. Но этот вопрос лучше заранее выяснить непосредственно в финансовом учреждении.
Обычно банковские учреждения сами предупреждают об этом через SMS или через интернет-банкинг. Проверить эту информацию можно на сайте нужного банка или позвонив по горячей линии.
Если же по истечении срока карта таки была заблокирована — нужно посетить отделение банка и перевыпустить карту.
«Все пенсионные выплаты будут продолжать поступать на счет получателя, а воспользоваться ими он сможет после получения новой карты», — говорится в сообщении.
Справка Finance.ua:
- в марте все украинские пенсионеры получат повышенные выплаты, хотя действующая формула предусматривает повышение пенсий только тем категориям граждан, у кого пенсия выше минимальной;
- Как объяснила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, средняя пенсия с 3500 грн теперь вырастет до 4200-4500.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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