Вернутся ли украинские беженцы из Норвегии на Родину — Finance.ua

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Вернутся ли украинские беженцы из Норвегии на Родину

Мир
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Вернутся ли украинские беженцы из Норвегии на Родину
Вернутся ли украинские беженцы из Норвегии на Родину
Почти половина украинцев — 47%, нашедших убежище в Норвегии, заявляют, что не вернутся в Украину даже после окончания войны.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу компании Imdi, передает VG.

Тенденции среди беженцев

По словам исследовательницы Вильде Гернес из Института городских и региональных исследований NIBR, можно наблюдать две тенденции среди украинских беженцев.
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По ее словам, украинцы, живущие в Норвегии длительное время, реже рассматривают возможность возвращения.
Также все больше приехавших сразу заявляют о желании остаться в Норвегии.
Кроме того, новый опрос показывает, что в Норвегию из Украины приезжает гораздо больше мальчиков-подростков, чем раньше, и только 10 процентов говорят, что хотят вернуться в Украину.
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Исследовательница отметила, что приезд подростков в возрасте 16−17 лет связан с желанием уехать за границу, пока это еще разрешено, «прежде чем вас, возможно, заставят участвовать в войне».

Сравнение с 2023 годом

В 2023 году, год спустя после начала полномасштабного вторжения, уже каждый пятый украинец заявил, что планирует остаться в Норвегии после окончания войны.
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил, что на сегодняшний день около 7,5 миллиона украинцев находятся за границей.
По материалам:
НВ
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