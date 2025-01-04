Вернутся ли украинские беженцы из Норвегии на Родину — Finance.ua

Вернутся ли украинские беженцы из Норвегии на Родину Сегодня 18:12 — Мир

Вернутся ли украинские беженцы из Норвегии на Родину

Почти половина украинцев — 47%, нашедших убежище в Норвегии, заявляют, что не вернутся в Украину даже после окончания войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу компании Imdi, передает VG.

Тенденции среди беженцев

По словам исследовательницы Вильде Гернес из Института городских и региональных исследований NIBR, можно наблюдать две тенденции среди украинских беженцев.

Читайте также Жилье для беженцев из Украины в Германии в 2025 году: что нужно знать

По ее словам, украинцы, живущие в Норвегии длительное время, реже рассматривают возможность возвращения.

Также все больше приехавших сразу заявляют о желании остаться в Норвегии.

Кроме того, новый опрос показывает, что в Норвегию из Украины приезжает гораздо больше мальчиков-подростков, чем раньше, и только 10 процентов говорят, что хотят вернуться в Украину.

Читайте также Число украинских беженцев в Литве превысило 78 тысяч и продолжает расти

Исследовательница отметила, что приезд подростков в возрасте 16−17 лет связан с желанием уехать за границу, пока это еще разрешено, «прежде чем вас, возможно, заставят участвовать в войне».

Сравнение с 2023 годом

В 2023 году, год спустя после начала полномасштабного вторжения, уже каждый пятый украинец заявил, что планирует остаться в Норвегии после окончания войны.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил , что на сегодняшний день около 7,5 миллиона украинцев находятся за границей.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.