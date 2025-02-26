Верховная Рада приняла закон о создании Высшего административного суда — Finance.ua

Верховная Рада приняла закон о создании Высшего административного суда Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Верховная Рада приняла закон о создании Высшего административного суда

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 12 368−1 о создании Высшего административного суда, за что проголосовали 234 депутата. Принятие этого законопроекта является одним из маяков МВФ для предоставления Украине финансовой поддержки.

Об этом сообщил народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк 26 февраля.

Законопроект предусматривает основание двух судебных инстанций: специализированного окружного административного суда и специализированного апелляционного административного суда, который будет входить в высшие специализированные суды. Последний будет выполнять функции апелляционной инстанции, пересматривая решение окружного суда.

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Судей будут выбирать по результатам конкурса. Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) должна объявить конкурс на должности в течение месяца после вступления закона в силу. Сейчас документ ждет подписи спикера парламента и президента.

В процесс отбора привлекут Экспертный совет, в состав которого войдут три представителя от Совета судей Украины и три от международных организаций.

В административном суде можно будет обжаловать назначение руководителей министерств, глав антикоррупционных структур, прокуроров Государственного бюро расследований и любые распоряжения центральных органов власти, за исключением президентских указов. Обжалование указов президента находится исключительно в компетенции Верховного суда.

Законопроект № 12 368, представленный 30 декабря 2024 года, преследовал цель создания Высшего административного суда Украины. Как отметили в Комитете по правовой политике, документ определял принципы организации и работы нового суда и специальные требования к судьям, чтобы обеспечить эффективную защиту прав граждан и компаний в сфере публично-правовых отношений.

9 января Верховная Рада отклонила законопроект № 12 368, который предусматривал учреждение Высшего административного суда с участием международных экспертов. В то же время депутаты поддержали в первом чтении альтернативный законопроект № 12 368−1. Согласно ему, дела, связанные с конкурсами и аудитами НАБУ и САП, будут рассматриваться Киевским городским окружным административным судом (КГОАС). Для рассмотрения апелляций предлагается создать отдельный Киевский городской апелляционный суд.

Ключевая разница между законопроектами № 12 368 и № 12 368−1 заключается в подходе к реформированию судебной системы: первый предлагал единый Высший административный суд, тогда как второй предусматривает появление двух специализированных судов — для административных дел и дел, связанных с интеллектуальной собственностью.

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