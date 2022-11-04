Верховная Рада приняла закон о бронировании во время мобилизации — Finance.ua

Верховная Рада приняла закон о бронировании во время мобилизации Сегодня 12:50 — Казна и Политика

Верховная Рада приняла закон о бронировании во время мобилизации

Верховная Рада Украины разрешила призывать на военную службу военнообязанных, забронированных государственными структурами.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

«Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время (№ 7687)», — говорится в сообщении.

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Законопроект предлагает уточнить категории военнообязанных, которые подлежат бронированию на период мобилизации и на военное время. Согласно документу, бронированию подлежат военнообязанные:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доведены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения заказов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые занимаются производством товаров, выполнением работ и предоставлением услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период, в случае, когда это необходимо для выполнения указанных мер;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, приняты два ключевых новшества, которые просил бизнес для организации прозрачной процедуры бронирования:

предоставление полномочий правительства на разработку нового порядка бронирования. Этот порядок должен включать критерии отнесения предприятий к критическим;

разрешить проводить бронирование без выполнения мобилизационных задач для предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Напомним, бизнес просил отвязать процедуру бронирования персонала от мобилизационных задач и продлить действующее бронирование еще на два месяца.

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