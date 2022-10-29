Кого в Украине не могут мобилизовать по семейным обстоятельствам — Finance.ua

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Кого в Украине не могут мобилизовать по семейным обстоятельствам

Казна и Политика
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Кого в Украине не могут мобилизовать по семейным обстоятельствам
Кого в Украине не могут мобилизовать по семейным обстоятельствам
В Украине обсуждается возможность мобилизации лиц с легкой формой инвалидности. На данный момент мужчины и женщины с 3 степенью инвалидности могут попытаться стать в ряды ВСУ только добровольно. Но кроме состояния здоровья в Украине действуют ограничения на мобилизацию в связи с ситуацией в семье.
Согласно украинскому законодательству, часть из нижеперечисленных категорий могут быть призваны на службу по своему согласию и там, где они проживают. Среди таких категорий многодетные родители и родители-одиночки.
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От мобилизации освобождены также:
  • родители (воспитатели) ребенка с инвалидностью подгруппы А до достижения им совершеннолетия;
  • те, кто имеет ребенка с инвалидностью с нарушениями функций организма ІІІ-ІV степени выражения;
  • те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью I или II группы до достижения ими 23 и 18 лет соответственно;
  • беременные военные;
  • обеспечивающие уход недееспособным людям, если нет никого, кто может их заменить;
  • те, кто нуждается в отпуске по уходу за ребенком;
  • один из супругов, если оба военные и есть несовершеннолетний ребенок;
  • родственники погибших или пропавших без вести во время защиты Украины в Донецкой и Луганской области и во время российского вторжения.
Напомним, что территориальные центры комплектации не отслеживают каждого военнообязанного, и по закону гражданин должен сам сообщить военкомату о наступлении права отсрочки от мобилизации по разным причинам.

Мобилизация: сколько она будет продолжаться, и кого и как призывают

По материалам:
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