Кого в Украине не могут мобилизовать по семейным обстоятельствам — Finance.ua

Кого в Украине не могут мобилизовать по семейным обстоятельствам Сегодня 19:32 — Казна и Политика

Кого в Украине не могут мобилизовать по семейным обстоятельствам

В Украине обсуждается возможность мобилизации лиц с легкой формой инвалидности. На данный момент мужчины и женщины с 3 степенью инвалидности могут попытаться стать в ряды ВСУ только добровольно. Но кроме состояния здоровья в Украине действуют ограничения на мобилизацию в связи с ситуацией в семье.

Согласно украинскому законодательству , часть из нижеперечисленных категорий могут быть призваны на службу по своему согласию и там, где они проживают. Среди таких категорий многодетные родители и родители-одиночки.

Читайте также Мобилизация: кому ждать повестки и что грозит за уклонение

От мобилизации освобождены также:

родители (воспитатели) ребенка с инвалидностью подгруппы А до достижения им совершеннолетия;

те, кто имеет ребенка с инвалидностью с нарушениями функций организма ІІІ-ІV степени выражения;

те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью I или II группы до достижения ими 23 и 18 лет соответственно;

беременные военные;

обеспечивающие уход недееспособным людям, если нет никого, кто может их заменить;

те, кто нуждается в отпуске по уходу за ребенком;

один из супругов, если оба военные и есть несовершеннолетний ребенок;

родственники погибших или пропавших без вести во время защиты Украины в Донецкой и Луганской области и во время российского вторжения.

Напомним, что территориальные центры комплектации не отслеживают каждого военнообязанного, и по закону гражданин должен сам сообщить военкомату о наступлении права отсрочки от мобилизации по разным причинам.

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.