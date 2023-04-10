Венгрия усилит контроль за зерном, поступающим из Украины — Finance.ua
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Венгрия усилит контроль за зерном, поступающим из Украины

Аграрный рынок
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Венгрия усилит контроль за зерном, поступающим из Украины
Венгрия усилит контроль за зерном, поступающим из Украины
Министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что Венгрия введет новые меры и усилит контроль за зерном, поступающим из Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Венгрии.
По словам министра, ситуация для венгерских фермеров ухудшается беспрецедентными объемами импорта украинских зерновых и масличных культур в граничащие с Украиной страны-члены ЕС, включая Венгрию.
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Кроме того, украинское сельское хозяйство, пользующееся полным беспошлинным доступом, начало экспортировать большое количество мяса птицы, яиц и меда на европейский рынок, вытесняя венгерскую продукцию с традиционных рынков сбыта и снижая отпускные цены фермеров ниже себестоимости производства.
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Министр также выступил с инициативой ввести обязательное декларирование основных зерновых и масличных культур в Системе электронного контроля за транзитными товарами (EKÁER).
«Декларирование даст более точную картину количества зерновых и масличных культур, поступающих автомобильным транспортом, а также позволит штрафовать грузы, не отвечающие обязательствам по декларированию», — говорится в сообщении.
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Надь подчеркнул, что незадекларированные грузы считаются такими, что не имеют документированное происхождение, и на них может быть наложен штраф за невыполнение обязательств или даже конфискованы под залог.
Кроме того, страна продолжит усиливать контроль за импортом, уделяя особое внимание транзитным грузам, чтобы убедиться, что те, что предназначены для транзита, действительно покидают страну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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