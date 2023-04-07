Украинские зерно будут перевозить через Польшу без разгрузки — представитель правительства РП — Finance.ua
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Украинские зерно будут перевозить через Польшу без разгрузки — представитель правительства РП

Аграрный рынок
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Украинское зерно будут перевозить через Польшу в третьи страны без разгрузки на территории РП.
Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, передает собственный корреспондент Укринформа.
«В ближайшие дни будут разработаны механизмы, которые прекратят такой экспорт зерна, который до сих пор приводил к дестабилизации продовольственного рынка Польши. Мы позаботимся о том, чтобы этот экспорт проходил таким образом, чтобы он шел непосредственно в третьи страны, без разгрузки товара в Польше», — отметил Мюллер.
В свою очередь глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач сообщил в четверг, что украинское зерно нужно вывезти из Польши до жатвы. По его словам, это потребует развития инфраструктуры, транспортных коридоров и уплотнения границы, чтобы не было возможности спекулировать на польском рынке украинским зерном, которое предназначено для стран Африки и Ближнего Востока.
Как известно, в последние месяцы польские аграрии проводили активные протесты против значительного наплыва на польский рынок украинского зерна, которое должно было идти транзитом через Польшу в третьи страны. В результате массовых акций протеста правительство Польши призвало Еврокомиссию возобновить пошлину на украинские зерновые. Однако Евкокомиссия продлила беспошлинный режим с Украиной еще на год. Из-за этой проблемы 5 апреля подал в отставку министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик и на его место в четверг назначен новый министр — Роберт Телус.
Как передавало агентство, накануне во время официального визита в Варшаву Президент Украины Владимир Зеленский обсудил проблему транзита украинского зерна через Польшу в третьи страны с главой польского правительства Матеушем Моравецким. После этого на брифинге для СМИ он заявил, что вопрос контроля за экспортом украинского зерна, на чем настаивают польские фермеры, в ближайшее время будет урегулирован.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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