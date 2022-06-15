Венгрия получит $600 млн ежегодной прибыли благодаря налогу на российскую нефть — Finance.ua
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Венгрия получит $600 млн ежегодной прибыли благодаря налогу на российскую нефть

Сегодня 16:44Энергетика
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Венгрия получит $600 млн ежегодной прибыли благодаря налогу на российскую нефтьВенгрия получит $600 млн ежегодной прибыли благодаря налогу на российскую нефть
Венгрия может получать около $600 млн в год благодаря налогу на российскую нефть, подсчитало исследовательское агентство Eurointelligence, на которое ссылается The Guardian.
Венгерское правительство, не присоединившееся к эмбарго ЕС на российскую нефть, ввело налог на ожидаемую прибыль в размере 25% от разницы между ценами на российскую нефть и мировыми ценами.
Eurointelligence подсчитало, что это может принести Будапешту примерно $600 млн в виде «скрытой прибыли» в год, отметив, что это «неплохой источник денег для экономики такого размера».
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Анализ Eurointelligence предполагает, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану невыгодно присоединиться к запрету ЕС на импорт российской нефти.
"Для Орбана сохранение импорта нефти по трубопроводу, но запрет на остальное — лучший из вариантов, — пишет агентство. — Его правительство может извлечь выгоду как из более высоких цен на нефть, так и через поставки российской нефти, присвоив часть выручки за счет всех остальных в ЕС. Почему бы он отказывался от этого?
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Напомним, лидеры ЕС договорились на саммите в Брюсселе о частичном эмбарго на поставку российской нефти. Исключить из эмбарго поставки нефти по трубопроводу «Дружба» было предложено, чтобы дать Венгрии, Чехии, Словакии и другим странам, не имеющим выхода к морю, адаптироваться к запрету.
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Перед этим министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что для отказа от нефти из России стране нужно €700-750 млн. Затем он сказал, что отказ от российской нефти будет стоить уже €15-18 млрд и будет происходить в течение пяти лет.
РФ поставляла около 720 000 баррелей сырой нефти в день на европейские НПЗ своим магистральным трубопроводом в 2021 году. Еще 1,57 млн баррелей в день отправлялись в ЕС из балтийских, черноморских и арктических портов, пишет Bloomberg.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Forbes.ua
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