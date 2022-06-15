Венгрия получит $600 млн ежегодной прибыли благодаря налогу на российскую нефть — Finance.ua

Анализ Eurointelligence предполагает, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану невыгодно присоединиться к запрету ЕС на импорт российской нефти.
"Для Орбана сохранение импорта нефти по трубопроводу, но запрет на остальное — лучший из вариантов, — пишет агентство. — Его правительство может извлечь выгоду как из более высоких цен на нефть, так и через поставки российской нефти, присвоив часть выручки за счет всех остальных в ЕС. Почему бы он отказывался от этого?
Напомним, лидеры ЕС договорились на саммите в Брюсселе о частичном эмбарго на поставку российской нефти. Исключить из эмбарго поставки нефти по трубопроводу «Дружба» было предложено, чтобы дать Венгрии, Чехии, Словакии и другим странам, не имеющим выхода к морю, адаптироваться к запрету.
Перед этим министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что для отказа от нефти из России стране нужно €700-750 млн. Затем он сказал, что отказ от российской нефти будет стоить уже €15-18 млрд и будет происходить в течение пяти лет.
РФ поставляла около 720 000 баррелей сырой нефти в день на европейские НПЗ своим магистральным трубопроводом в 2021 году. Еще 1,57 млн баррелей в день отправлялись в ЕС из балтийских, черноморских и арктических портов, пишет Bloomberg.