Венгрия будет ветировать санкции против российской атомной энергетики — Орбан Сегодня 12:41 — Мир

Венгрия будет ветировать санкции против российской атомной энергетики — Орбан, Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия наложит вето на любые санкции Европейского Союза против россии, касающиеся ядерной энергетики.

Об этом он заявил в эфире венгерского государственного радио, сообщает Reuters.

Украина призвала 27 стран ЕС включить российскую государственную атомную энергетическую компанию «Росатом» под санкции, но Венгрия, у которой есть построенная россией атомная станция, которую планирует расширить вместе с «Росатомом», блокирует такие намерения.

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В интервью Орбан повторил, что на санкции по атомной энергетике «очевидно, необходимо наложить вето».

«Мы не позволим реализовывать план включения атомной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи», — сказал премьер Венгрии.

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Агентство напоминает, что Венгрия, которая является членом ЕС, неоднократно критиковала санкции ЕС в отношении россии из-за ее вторжения в Украину, заявляя, что они не смогли существенно ослабить россию, в то же время рискуя уничтожить европейскую экономику.

На венгерской атомной электростанции «Пакш» работают четыре небольших российских реактора ВВЭР 440 общей мощностью около 2000 мегаватт. Станция производит примерно половину электроэнергии в Венгрии, а атомное топливо получает из россии.

По соглашению, подписанному в 2014 году с россией, Венгрия намерена расширить станцию «Пакш» двумя реакторами ВВЭР российского производства мощностью 1,2 гигаватта каждый.

Напомним, Украина рассчитывает, что 10-й пакет санкций ЕС против россии будет содержать ограничения против ядерной отрасли рф, в частности «Росатома».

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился в Международную организацию по атомной энергетике с призывом наложить санкции на российскую корпорацию «Росатом».

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Економічна Правда По материалам:

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