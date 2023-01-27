Венгрия будет ветировать санкции против российской атомной энергетики — Орбан — Finance.ua
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Венгрия будет ветировать санкции против российской атомной энергетики — Орбан

Мир
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Венгрия будет ветировать санкции против российской атомной энергетики — Орбан
Венгрия будет ветировать санкции против российской атомной энергетики — Орбан, Фото: Reuters
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия наложит вето на любые санкции Европейского Союза против россии, касающиеся ядерной энергетики.
Об этом он заявил в эфире венгерского государственного радио, сообщает Reuters.
Украина призвала 27 стран ЕС включить российскую государственную атомную энергетическую компанию «Росатом» под санкции, но Венгрия, у которой есть построенная россией атомная станция, которую планирует расширить вместе с «Росатомом», блокирует такие намерения.
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В интервью Орбан повторил, что на санкции по атомной энергетике «очевидно, необходимо наложить вето».
«Мы не позволим реализовывать план включения атомной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи», — сказал премьер Венгрии.
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Агентство напоминает, что Венгрия, которая является членом ЕС, неоднократно критиковала санкции ЕС в отношении россии из-за ее вторжения в Украину, заявляя, что они не смогли существенно ослабить россию, в то же время рискуя уничтожить европейскую экономику.
На венгерской атомной электростанции «Пакш» работают четыре небольших российских реактора ВВЭР 440 общей мощностью около 2000 мегаватт. Станция производит примерно половину электроэнергии в Венгрии, а атомное топливо получает из россии.
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По соглашению, подписанному в 2014 году с россией, Венгрия намерена расширить станцию «Пакш» двумя реакторами ВВЭР российского производства мощностью 1,2 гигаватта каждый.
Напомним, Украина рассчитывает, что 10-й пакет санкций ЕС против россии будет содержать ограничения против ядерной отрасли рф, в частности «Росатома».
Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился в Международную организацию по атомной энергетике с призывом наложить санкции на российскую корпорацию «Росатом».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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