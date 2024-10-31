Великобритания обещает ежегодно выделять на поддержку Украины $3,8 млрд — Finance.ua
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Великобритания обещает ежегодно выделять на поддержку Украины $3,8 млрд

Казна и Политика
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Великобритания обещает ежегодно выделять на поддержку Украины $3,8 млрд
Великобритания обещает ежегодно выделять на поддержку Украины $3,8 млрд
Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз представила в парламенте проект бюджета на 2025 год. Королевство заложит в свой военный бюджет 3,8 миллиарда долларов на ежегодную поддержку Украины.
Об этом сообщает Reuters.
Глава британского Министерства финансов подчеркнула, что финансирование обороны будет увеличено для достижения цели в 2,5% ВВП.
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«Я объявляю об общем увеличении бюджета Министерства обороны в следующем году, что позволит Соединенному Королевству перевыполнить наши обязательства в рамках НАТО и обеспечить военную поддержку Украины в 3 миллиарда фунтов (3,8 миллиарда долларов — ред.) в год», — сказала Ривз.
Чиновница отметила, что ежегодная военная поддержка Украины будет сохранена дополнительно к кредиту в рамках соглашения «Большой семерки» об использовании замороженных российских активов.
В британском правительстве подчеркнули, что будут помогать Украине «так долго, сколько это потребуется».
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Ранее Великобритания заявила о выделении почти 3 миллиардов долларов на военную поддержку Украины через механизм G7: Киеву выделяют кредит на 50 миллиардов долларов, деньги по которому будут возвращаться из доходов от замороженных российских активов.
Эти средства дают на обеспечение расходов сектора безопасности и обороны, в частности, на усиление противовоздушной обороны, закупку необходимого военного оборудования и т. д.
Кроме 3 миллиардов долларов от Великобритании свои доли для кредита Украине выделяют: США — до 20 миллиардов долларов, Канада — 3,6 миллиарда долларов, Япония — около 3 миллиардов долларов и ЕС — около 20 миллиардов евро. В целом в ЕС согласились выделить до 35 миллиардов евро — в зависимости от того, какую сумму предложат внести другие союзники.
По материалам:
hromadske
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