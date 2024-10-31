Великобритания обещает ежегодно выделять на поддержку Украины $3,8 млрд — Finance.ua

Великобритания обещает ежегодно выделять на поддержку Украины $3,8 млрд Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Великобритания обещает ежегодно выделять на поддержку Украины $3,8 млрд

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз представила в парламенте проект бюджета на 2025 год. Королевство заложит в свой военный бюджет 3,8 миллиарда долларов на ежегодную поддержку Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Глава британского Министерства финансов подчеркнула, что финансирование обороны будет увеличено для достижения цели в 2,5% ВВП.

«Я объявляю об общем увеличении бюджета Министерства обороны в следующем году, что позволит Соединенному Королевству перевыполнить наши обязательства в рамках НАТО и обеспечить военную поддержку Украины в 3 миллиарда фунтов (3,8 миллиарда долларов — ред.) в год», — сказала Ривз.

Чиновница отметила, что ежегодная военная поддержка Украины будет сохранена дополнительно к кредиту в рамках соглашения «Большой семерки» об использовании замороженных российских активов.

В британском правительстве подчеркнули, что будут помогать Украине «так долго, сколько это потребуется».

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Ранее Великобритания заявила о выделении почти 3 миллиардов долларов на военную поддержку Украины через механизм G7: Киеву выделяют кредит на 50 миллиардов долларов, деньги по которому будут возвращаться из доходов от замороженных российских активов.

Эти средства дают на обеспечение расходов сектора безопасности и обороны, в частности, на усиление противовоздушной обороны, закупку необходимого военного оборудования и т. д.

Кроме 3 миллиардов долларов от Великобритании свои доли для кредита Украине выделяют: США — до 20 миллиардов долларов, Канада — 3,6 миллиарда долларов, Япония — около 3 миллиардов долларов и ЕС — около 20 миллиардов евро. В целом в ЕС согласились выделить до 35 миллиардов евро — в зависимости от того, какую сумму предложат внести другие союзники.

hromadske По материалам:

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