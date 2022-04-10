Великобритания хочет либерализовать торговлю с Украиной — Джонсон — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Великобритания хочет либерализовать торговлю с Украиной — Джонсон

Сегодня 13:13Казна и Политика
61
Великобритания хочет либерализовать торговлю с Украиной, чтобы помочь экономике. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на совместном брифинге в Киеве с Президентом Владимиром Зеленским.
«Мы хотим либерализовать торговлю с Украиной для того, чтобы помочь экономическим путем», — сказал Джонсон.
Он также сообщил, что Великобритания хочет оказать помощь с разминированием Украины.
«Для того, чтобы избавиться от мин, ловушек, которые оставляют после себя российские солдаты», — отметил Джонсон.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил о новом пакете финансовой и военной помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.