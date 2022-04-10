Великобритания хочет либерализовать торговлю с Украиной, чтобы помочь экономике. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на совместном брифинге в Киеве с Президентом Владимиром Зеленским.
«Мы хотим либерализовать торговлю с Украиной для того, чтобы помочь экономическим путем», — сказал Джонсон.
Он также сообщил, что Великобритания хочет оказать помощь с разминированием Украины.
«Для того, чтобы избавиться от мин, ловушек, которые оставляют после себя российские солдаты», — отметил Джонсон.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил о новом пакете финансовой и военной помощи.