В январе украинцы перевыполнили план по поступлению налогов — Finance.ua

В январе украинцы перевыполнили план по поступлению налогов
В январе в государственный бюджет налогоплательщики уплатили 96 миллиардов гривен. Эта сумма на 7,3 млрд грн выше предполагаемых показателей.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Поступления (сальдо) в сводный бюджет в январе 2024 года по платежам, контролируемым ГНС, составляют 96 млрд грн:
- в государственный бюджет поступило 66,5 млрд грн;
- в местные бюджеты — 29,5 млрд гривен.
Поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в январе 2024 составили 60,9 млрд грн.
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Показатели росписи Министерства финансов Украины по доходам общего фонда государственного бюджета выполнены на 113,6%, дополнительные поступления в бюджет составляют 7,3 млрд грн. Плательщикам возместили 9,8 млрд грн НДС.
В полном объеме выполнены показатели росписи Министерства финансов Украины по:
- налогу на добавленную стоимость — 128,6% (+7,8 млрд грн);
- акцизному налогу с произведенных и ввозимых товаров (продукции) — 106,5% (+0,4 млрд грн).
В разрезе основных платежей в январе 2024 года прирост по сравнению с январем 2023 составляет:
- по налогу на добавленную стоимость — в 3 раза (+23,2 млрд грн);
- налогу и сбору на доходы физических лиц — +14,7% (+1,7 млрд грн);
- по акцизному налогу с произведенных и ввозимых товаров (продукции) — +25,9% (+1,4 млрд грн);
- налогу на прибыль — 1,6 раза (+0,7 млрд грн).
Напомним, в Украине хотят реформировать налоговую систему для бизнеса. Речь идет об увеличении лимита годового дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе налогообложения.
В Украине готовят пересмотр упрощенной системы налогообложения, то есть в том числе и правил для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Среди прочего планируется перекроить распределение ФЛП по группам и ввести дифференцированные налоговые ставки для разных видов деятельности.
Украинские власти в 2024 году направят на оборонную сферу все налоги, которые поступят в бюджет от населения и предпринимателей. Ожидается, что это будет сумма примерно в 1,5 трлн грн.
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