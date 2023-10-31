В VanEck спрогнозировали рост Solana до $3211 в 2030 году — Finance.ua

В VanEck спрогнозировали рост Solana до $3211 в 2030 году Сегодня 04:29 — Криптовалюта

В VanEck спрогнозировали рост Solana до $3211 в 2030 году

Аналитики инвестиционной компании VanEck представили свой прогноз стоимости токена Solana (SOL) на ближайшие несколько лет. В одном из сценариев актив может возрасти до $3211 к 2030 году.

Фонд VanEck, который в октябре 2023 года запустил фьючерсный Ethereum-ETF, представил три возможных варианта развития проекта Solana. При составлении прогноза эксперты учли ряд показателей, включая количество активных пользователей, пропускную способность сети, количество приложений и некоторые другие параметры.

«Мы смоделировали сценарий, согласно которому Solana станет первым блокчейном, на котором размещаются приложения из более чем 100 млн пользователей», — заявили в VanEck.

В своем отчете аналитики предположили, что при базовом сценарии токен SOL будет торговаться по $335 в 2030 году. В случае сокращения доли Solana и развития медвежьего сценария стоимость актива может упасть до $10.

Кроме того, эксперты допускают рост токена до $3211 к 2030 году, если проект внедрит ряд новых функций, а его доходность вырастет в несколько раз.

По мнению представителей VanEck, Solana превосходит конкурентов с точки зрения возможностей обработки блокчейна. Кроме того, разработчики регулярно экспериментируют с новыми продуктами, включая выпуск смартфона Saga

В своем отчете эксперты упомянули обновление Firedancer, которое обещает повысить пропускную способность сети Solana в 10 раз.

Вместе с тем они перечислили некоторые проблемы блокчейна, которые могут повлиять на стоимость токена и развитие проекта в целом. Аналитики считают, что у Solana уходит много средств на обеспечение безопасности сети.

Кроме того, в блокчейне неоднократно наблюдались сбои — сеть не справлялась с большим объемом транзакций. В октябре в Solana Foundation предложили награду в $400 000 за поиск ошибки в коде блокчейна.

«Нестабильность сети останется проблемой в обозримом будущем, а внедрение Firedancer может увеличить вероятность возникновения проблем», — считают в VanEck.

Согласно предоставленным данным, еще одной проблемой Solana является сложность создания приложений.

«Хотя Solana добилась больших успехов в создании инструментов, упрощающих разработку, на долю проекта приходится примерно 6−7% активных разработчиков. Это связано с необходимостью знания языка программирования Rust, на котором работают 2,2 миллиона специалистов», — говорится в отчете.

Эксперты предположили, что внедрение управления посредством голосования, изменение стоимости транзакций и разработка новых проектов может привести к дальнейшему росту токена SOL.

На момент написания актив торгуется по $33, согласно TradingView . За последние семь дней стоимость токена выросла более чем на 11%.

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