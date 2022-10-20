В «Укрэнерго» вводят временное ограничение потребления электроэнергии в трех областях — Finance.ua
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В «Укрэнерго» вводят временное ограничение потребления электроэнергии в трех областях

Энергетика
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В «Укрэнерго» вводят временное ограничение потребления электроэнергии в трех областях
В «Укрэнерго» вводят временное ограничение потребления электроэнергии в трех областях
В «Укрэнерго» вводят временное ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
«Уважаемые потребители! Из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии Диспетчерский центр „Укрэнерго“ вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях», — говорится в сообщении.
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В Укрэнерго напомнили, что когда отключат именно вашу улицу — определяет оператор распределительных сетей (облэнерго).
Ранее Укрэнерго призвало жителей Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей срочно снизить использование электроэнергии.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
УНН
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