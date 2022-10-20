В Киеве начались отключения электроэнергии: для каждого клиента по 4 часа, но может повториться (список) — Finance.ua

В Киеве начались отключения электроэнергии: для каждого клиента по 4 часа, но может повториться (список) Сегодня 10:00 — Энергетика

В Киеве начались отключения электроэнергии во избежание аварий.

Об этом сообщил мэр Киева мэр Виталий Кличко.

с 23.24 19 октября. НЭК Укрэнерго ввел отключения

Отключение будет продолжаться для каждого клиента до 4 часов, но может повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов — если Укрэнерго не отменит стабилизационных отключений.

Если здание отключалось с 8 до 12 утра, то, если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 20.00 до 24.00.

Список улиц , которых может коснуться отключение.

Киевлян призывают потреблять электроэнергию умеренно — включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00.

Бизнес просят ограничить наружное освещение офисов, ресторанов, торговых центров.

20 октября для экономии электроэнергии в городе на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы.

Список маршрутов , где произойдет замена транспорта.

Также отмечается, что веерные отключения будут применять, если возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.

Проверить очередность и ориентировочное время отключений по своему адресу можно по этой ссылке.

Справка Finance.ua:

В результате российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру 20 октября по всей Украине пройдет временное ограничение поставок электроэнергии.

Согласно расчетам немецкой Федеральной ассоциации управления энергетики и водными ресурсами (BDEW), потребление энергии в квартире распределяется следующим образом:

28% — телевизоры, игровые приставки и компьютеры;

14% — стирка и сушка одежды;

13% — освещение;

11% — холодильники и морозильники;

9% — приготовление пищи;

8% — мытье посуды.

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