В Киеве начались отключения электроэнергии: для каждого клиента по 4 часа, но может повториться (список) — Finance.ua
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В Киеве начались отключения электроэнергии: для каждого клиента по 4 часа, но может повториться (список)

Энергетика
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В Киеве начались отключения электроэнергии во избежание аварий.
Об этом сообщил мэр Киева мэр Виталий Кличко.
НЭК Укрэнерго ввел отключения с 23.24 19 октября.
Отключение будет продолжаться для каждого клиента до 4 часов, но может повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов — если Укрэнерго не отменит стабилизационных отключений.
Если здание отключалось с 8 до 12 утра, то, если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 20.00 до 24.00.
Список улиц, которых может коснуться отключение.
Киевлян призывают потреблять электроэнергию умеренно — включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00.
Бизнес просят ограничить наружное освещение офисов, ресторанов, торговых центров.
20 октября для экономии электроэнергии в городе на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы.
Список маршрутов, где произойдет замена транспорта.
Также отмечается, что веерные отключения будут применять, если возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.
Проверить очередность и ориентировочное время отключений по своему адресу можно по этой ссылке.

Справка Finance.ua:

  • В результате российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру 20 октября по всей Украине пройдет временное ограничение поставок электроэнергии.
  • Согласно расчетам немецкой Федеральной ассоциации управления энергетики и водными ресурсами (BDEW), потребление энергии в квартире распределяется следующим образом:
  • 28% — телевизоры, игровые приставки и компьютеры;
  • 14% — стирка и сушка одежды;
  • 13% — освещение;
  • 11% — холодильники и морозильники;
  • 9% — приготовление пищи;
  • 8% — мытье посуды.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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