В Украину прибыла еще одна партия Starlink — Федоров

Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Фото: https://t.me/zedigital/1365

Еще одна партия терминалов спутниковой связи Starlink прибыла в Украину.

Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграм

«Еще одна партия Starlink в Украине. Будущее за технологиями. Технологии сегодня помогают украинцам, помогают новому добру победить старое зло. Будущее за Украиной!» — отметил Федоров.

Он также поблагодарил основателя SpaceX Илона Маска и власти Польши.

Справка Finance.ua:

Илон Маск предоставил Украине терминалы спутниковой связи Starlink, чтобы обеспечить доступ к спутниковому интернету при возникновении проблем с доступом к традиционной интернет-сети;

В конце февраля в Украину приехала первая партия станций Starlink. Вторую партию Украина получила 9 марта.

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