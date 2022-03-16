В Украину прибыла еще одна партия Starlink — Федоров — Finance.ua
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В Украину прибыла еще одна партия Starlink — Федоров

Сегодня 12:21Казна и Политика
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Фото: https://t.me/zedigital/1365Фото: https://t.me/zedigital/1365
Еще одна партия терминалов спутниковой связи Starlink прибыла в Украину.
Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграм.
«Еще одна партия Starlink в Украине. Будущее за технологиями. Технологии сегодня помогают украинцам, помогают новому добру победить старое зло. Будущее за Украиной!» — отметил Федоров.
Он также поблагодарил основателя SpaceX Илона Маска и власти Польши.

Справка Finance.ua:

  • Илон Маск предоставил Украине терминалы спутниковой связи Starlink, чтобы обеспечить доступ к спутниковому интернету при возникновении проблем с доступом к традиционной интернет-сети;
  • В конце февраля в Украину приехала первая партия станций Starlink. Вторую партию Украина получила 9 марта.
По материалам: Укрінформ
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