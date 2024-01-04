В Украине заработали 50 новых камер автофиксации: где они расположены — Finance.ua

В Украине заработали 50 новых камер автофиксации: где они расположены Сегодня 13:03 — Личные финансы

В Украине заработали 50 новых камер автофиксации: где они расположены

Национальная полиция продолжает расширять сеть камер автоматической фотофиксации нарушений ПДД. С 2024 года на украинских дорогах их стало на 50 больше.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Камеры автофиксации появились в Киеве и 13-ти областях Украины. Большинство из них (31 шт.) полностью новые, а работу 19 комплексов возобновили. Их установили как на трассах, так и в населённых пунктах.

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По-прежнему в патрульной полиции публикуют адреса камер автофиксации. И напоминают, что штраф за превышение разрешенной скорости на 20 км/ч и больше составляет 340 гривен, а на 50 км/ч и больше — 1700 гривен.

Винницкая область

Заработает впервые 1 комплекс:

на 417 км+815 автодороги М-30, направление прибора с. Чаульское.

Во5зобновляют работу 2 комплекса:

на 294 км+567 автодороги М-21, направление прибора г. Житомир;

на 294 км+619 автодороги М-21, направление прибора г. Винница.

Волынская область

Заработает впервые 1 комплекс:

на 97 км+990 автодороги Н-22, направление прибора ул. Лесная.

Житомирская область

Заработают впервые 2 комплекса:

на 190 км+150 автодороги М-21, направление прибора г. Бердичев;

на 247 км+134 автодороги М-06, направление прибора г. Киев.

Днепропетровская область

Заработают впервые 2 комплекса:

г. Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 14, направление прибора ул. Виноградная;

просп. 200-летия Кривого Рога, 14 (напротив), направление прибора ул. Содружества.

Закарпатская область

Заработает впервые 1 комплекс:

на 226 км +887 автодороги Н-13, направление прибора г. Ужгород.

Ивано-Франковская область

Заработают впервые 4 комплекса:

на 322 км+566 автодороги Н-09, направление прибора ул. Богдана Хмельницкого;

на 120 км+854 автодороги Н-10, направление прибора г. Ивано-Франковск;

на 124 км+050 автодороги Н-10, направление прибора с. Отыния;

на 66 км+610 автодороги Н-10, направление прибора с. Пийло.

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Киев

Возобновляет работу 1 комплекс:

просп. Броварской/ст. м. Левобережная, направление прибора ст. м. Левобережная.

Киевская область

Заработают впервые 4 комплекса:

на 28 км+342 автодороги М-01, направление прибора г. Киев;

на 28 км+342 автодороги М-01, направление прибора г. Чернигов;

г. Борисполь, ул. Броварская, 1-А, направление прибора ул. Глебова;

г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 2-Б, направление прибора ул. Чуматько.

Возобновляют работу 3 комплекса:

на 35 км+352 автодороги М-05, направление прибора с. Большая Солтановка;

на 28 км+450 автодороги М-05, направление прибора с. Вита-Почтовая;

на 46 км+050 автодороги М-06, направление прибора с. Калиновка.

Львовская область

Запускается впервые 1 комплекс:

на 66 км+283 автодороги М-09, направление направления прибора с. Ясеновцы.

Возобновляют работу 4 комплекса:

г. Львов, ул. Стрыйская, 35, направление прибора ул. Ивана Чмолы;

на 447 км+803 автодороги М-06, направление направления прибора г. Броды;

на 3 км+064 автодороги Н-17, направление прибора г. Луцк;

на 4 км+898 автодороги Н-17, направление направления прибора г. Луцк.

Николаевская область

Заработают впервые 6 комплексов:

г. Николаев, просп. Героев Украины, 9-Т, направление прибора пер. Парковый;

г. Николаев, просп. Героев Украины, 55, направление прибора пер. Киевский;

г. Николаев, ул. Большая Морская, 13, направление прибора Одесское шоссе;

г. Николаев, просп. Центральный, 96, направление прибора ул. Садовая;

г. Николаев, просп. Богоявленский, 42-А, направление прибора ул. Прибужская;

г. Николаев, просп. Богоявленский, 55/2, направление прибора ул. Виноградная.

Возобновляют работу 6 комплексов:

г. Николаев, просп. Героев Украины, 9-Т, направление прибора ул. Пушкинская;

г. Николаев, просп. Героев Украины, 20, направление прибора Киевское шоссе;

г. Николаев, ул. Большая Морская, 13, направление прибора Одесское шоссе;

г. Николаев, просп. Богоявленский, 125, направление прибора ул. Старокрепость;

г. Николаев, просп. Богоявленский, 140, направление прибора ул. 295-й Стрелковой Дивизии;

на 294 км+260 автодороги М-05, направление прибора с. Мазурное.

Одесская область

Запускаются впервые 3 комплекса:

на 96 км+449 автодороги М-15, направление прибора с. Монаши;

на 120 км+354 автодороги М-15, направление прибора с. Михайловка;

на 364 км+792 автодороги М-05, направление прибора г. Одесса.

Полтавская область

Заработает впервые 1 комплекс:

г. Полтава, ул. Европейская, 108, направление прибора ул. Раисы Кириченко.

Восстанавливают работу 3 комплекса:

г. Полтава, ул. Решетиловская, 32;

г. Полтава, ул. Героев-пожарных;

на 30 км+459 автодороги М-22, направление прибора г. Полтава.

Черниговская область

Заработают впервые 5 комплексов:

г. Чернигов, ул. Ивана Мазепы, 58, направление прибора ул. Музыкальная;

г. Чернигов, ул. Ивана Мазепы, 55, направление прибора просп. Победы;

г. Чернигов, просп. Мира, 192, направление прибора ул. Спасателей;

г. Чернигов, ул. Жабинского, 2-Б (напротив), направление прибора ул. Староделовская;

г. Чернигов, ул. Казачья, 22 (напротив), направление прибора ул. Инструментальная.

Возобновляет работу 1 комплекс:

на 113 км+864 автодороги М-01, направление прибора г. Киев.

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