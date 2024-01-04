В Украине заработали 50 новых камер автофиксации: где они расположены — Finance.ua
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В Украине заработали 50 новых камер автофиксации: где они расположены

Личные финансы
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В Украине заработали 50 новых камер автофиксации: где они расположены
В Украине заработали 50 новых камер автофиксации: где они расположены
Национальная полиция продолжает расширять сеть камер автоматической фотофиксации нарушений ПДД. С 2024 года на украинских дорогах их стало на 50 больше.
Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Камеры автофиксации появились в Киеве и 13-ти областях Украины. Большинство из них (31 шт.) полностью новые, а работу 19 комплексов возобновили. Их установили как на трассах, так и в населённых пунктах.
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По-прежнему в патрульной полиции публикуют адреса камер автофиксации. И напоминают, что штраф за превышение разрешенной скорости на 20 км/ч и больше составляет 340 гривен, а на 50 км/ч и больше — 1700 гривен.

Винницкая область

Заработает впервые 1 комплекс:

  • на 417 км+815 автодороги М-30, направление прибора с. Чаульское.

Во5зобновляют работу 2 комплекса:

  • на 294 км+567 автодороги М-21, направление прибора г. Житомир;
  • на 294 км+619 автодороги М-21, направление прибора г. Винница.

Волынская область

Заработает впервые 1 комплекс:

  • на 97 км+990 автодороги Н-22, направление прибора ул. Лесная.

Житомирская область

Заработают впервые 2 комплекса:

  • на 190 км+150 автодороги М-21, направление прибора г. Бердичев;
  • на 247 км+134 автодороги М-06, направление прибора г. Киев.

Днепропетровская область

Заработают впервые 2 комплекса:

  • г. Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 14, направление прибора ул. Виноградная;
  • просп. 200-летия Кривого Рога, 14 (напротив), направление прибора ул. Содружества.

Закарпатская область

Заработает впервые 1 комплекс:

  • на 226 км +887 автодороги Н-13, направление прибора г. Ужгород.

Ивано-Франковская область

Заработают впервые 4 комплекса:

  • на 322 км+566 автодороги Н-09, направление прибора ул. Богдана Хмельницкого;
  • на 120 км+854 автодороги Н-10, направление прибора г. Ивано-Франковск;
  • на 124 км+050 автодороги Н-10, направление прибора с. Отыния;
  • на 66 км+610 автодороги Н-10, направление прибора с. Пийло.
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Киев

Возобновляет работу 1 комплекс:

  • просп. Броварской/ст. м. Левобережная, направление прибора ст. м. Левобережная.

Киевская область

Заработают впервые 4 комплекса:

  • на 28 км+342 автодороги М-01, направление прибора г. Киев;
  • на 28 км+342 автодороги М-01, направление прибора г. Чернигов;
  • г. Борисполь, ул. Броварская, 1-А, направление прибора ул. Глебова;
  • г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 2-Б, направление прибора ул. Чуматько.

Возобновляют работу 3 комплекса:

  • на 35 км+352 автодороги М-05, направление прибора с. Большая Солтановка;
  • на 28 км+450 автодороги М-05, направление прибора с. Вита-Почтовая;
  • на 46 км+050 автодороги М-06, направление прибора с. Калиновка.

Львовская область

Запускается впервые 1 комплекс:

  • на 66 км+283 автодороги М-09, направление направления прибора с. Ясеновцы.

Возобновляют работу 4 комплекса:

  • г. Львов, ул. Стрыйская, 35, направление прибора ул. Ивана Чмолы;
  • на 447 км+803 автодороги М-06, направление направления прибора г. Броды;
  • на 3 км+064 автодороги Н-17, направление прибора г. Луцк;
  • на 4 км+898 автодороги Н-17, направление направления прибора г. Луцк.

Николаевская область

Заработают впервые 6 комплексов:

  • г. Николаев, просп. Героев Украины, 9-Т, направление прибора пер. Парковый;
  • г. Николаев, просп. Героев Украины, 55, направление прибора пер. Киевский;
  • г. Николаев, ул. Большая Морская, 13, направление прибора Одесское шоссе;
  • г. Николаев, просп. Центральный, 96, направление прибора ул. Садовая;
  • г. Николаев, просп. Богоявленский, 42-А, направление прибора ул. Прибужская;
  • г. Николаев, просп. Богоявленский, 55/2, направление прибора ул. Виноградная.

Возобновляют работу 6 комплексов:

  • г. Николаев, просп. Героев Украины, 9-Т, направление прибора ул. Пушкинская;
  • г. Николаев, просп. Героев Украины, 20, направление прибора Киевское шоссе;
  • г. Николаев, ул. Большая Морская, 13, направление прибора Одесское шоссе;
  • г. Николаев, просп. Богоявленский, 125, направление прибора ул. Старокрепость;
  • г. Николаев, просп. Богоявленский, 140, направление прибора ул. 295-й Стрелковой Дивизии;
  • на 294 км+260 автодороги М-05, направление прибора с. Мазурное.

Одесская область

Запускаются впервые 3 комплекса:

  • на 96 км+449 автодороги М-15, направление прибора с. Монаши;
  • на 120 км+354 автодороги М-15, направление прибора с. Михайловка;
  • на 364 км+792 автодороги М-05, направление прибора г. Одесса.

Полтавская область

Заработает впервые 1 комплекс:

  • г. Полтава, ул. Европейская, 108, направление прибора ул. Раисы Кириченко.

Восстанавливают работу 3 комплекса:

  • г. Полтава, ул. Решетиловская, 32;
  • г. Полтава, ул. Героев-пожарных;
  • на 30 км+459 автодороги М-22, направление прибора г. Полтава.

Черниговская область

Заработают впервые 5 комплексов:

  • г. Чернигов, ул. Ивана Мазепы, 58, направление прибора ул. Музыкальная;
  • г. Чернигов, ул. Ивана Мазепы, 55, направление прибора просп. Победы;
  • г. Чернигов, просп. Мира, 192, направление прибора ул. Спасателей;
  • г. Чернигов, ул. Жабинского, 2-Б (напротив), направление прибора ул. Староделовская;
  • г. Чернигов, ул. Казачья, 22 (напротив), направление прибора ул. Инструментальная.

Возобновляет работу 1 комплекс:

  • на 113 км+864 автодороги М-01, направление прибора г. Киев.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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