Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика) Сегодня 09:02 — Технологии&Авто

Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)

Аналитики auto.ria рассказали, какие автомобили чаще всего становились подарками в Украине в 2023 году (точнее — по статистике, собранной за 10 месяцев текущего года).

Кстати, в прошлом году, согласно открытым данным ГСЦ МВД, наибольшее количество подаренных авто было зафиксировано в декабре — не исключено, что так произошло из-за Дня святого Николая, который как раз приходится на последний месяц года.

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За 10 месяцев 2023 года официально зарегистрированных автомобилей-подарков эксперты насчитали 2491 шт. Чаще всего презентовали легковушки Toyota и Volkswagen, которые количественно значительно оторвались от всех других марок, что можно увидеть на следующем слайде:

Средний возраст автомобилей-подарков за 10 месяцев 2023 года составил 10,7 года, а средняя цена — $14 800. Суммарная же ориентировочная стоимость всех подаренных машин составила чуть больше 35 миллионов долларов. Самыми дорогими среди подаренных (опираясь на средние рыночные цены стоимость конкретных экземпляров в зависимости от ряда факторов могла быть другой) стали следующие модели:

Audi SQ8 — средняя цена $128 000

Mercedes-Benz AMG GT — $135 000

BMW M 8 — $145 000

— $145 000 Mercedes-Benz Maybach S580 — $226 000

BMW XM — $235 000

Общий рейтинг выглядит так:

1. Toyota RAV4

Подарено — 76 шт.

Популярный г. в. — 2021

Средняя цена подобных — $37 500

2. Volkswagen Passat

Подарено — 68 шт.

Популярный г. в. — 2013

Средняя цена подобных — $12 000

3. Toyota Land Cruiser Prado

Подарено — 54 шт.

Популярный г. в. — 2023

Средняя цена подобных — $59 000

4. Daewoo Lanos

Подарено — 54 шт.

Популярный г. в. — 2008

Средняя цена подобных — $2800

5. Toyota Camry

Подарено — 45 шт.

Популярный г. в. — 2018

Средняя цена подобных — $23 900

6. Volkswagen Touareg

Подарено — 38 шт.

Популярный г. в. — 2012

Средняя цена подобных — $20 800

7. Skoda Octavia

Подарено — 37 шт.

Популярный г. в. — 2023

Средняя цена подобных — $25 600

8. Hyundai Tucson

Подарено — 36 шт.

Популярный г. в. — 2017

Средняя цена подобных — $19 900

9. Volkswagen Golf

Подарено — 35 шт.

Популярный г. в. — 2016

Средняя цена подобных — $13 600

10. Toyota Land Cruiser

Подарено — 34 шт.

Популярный г. в. — 2021

Средняя цена подобных — $85 000

11. BMW X5

Подарено — 32 шт.

Популярный г. в. — 2018

Средняя цена подобных — $42 000

12. KIA Sportage

Подарено — 30 шт.

Популярный г. в. — 2019

Средняя цена подобных — $20 500

13. Toyota Corolla

Подарено — 27 шт.

Популярный г. в. — 2018

Средняя цена подобных — $14 000

14. Mazda CX-5

Подарено — 27 шт.

Популярный г. в. — 2019

Средняя цена подобных — $25 000

15. Chevrolet Aveo

Подарено — 27 шт.

Популярный г. в. — 2008

Средняя цена подобных — $4400

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