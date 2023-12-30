Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика) — Finance.ua
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Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)

Технологии&Авто
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Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)
Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)
Аналитики auto.ria рассказали, какие автомобили чаще всего становились подарками в Украине в 2023 году (точнее — по статистике, собранной за 10 месяцев текущего года).
Кстати, в прошлом году, согласно открытым данным ГСЦ МВД, наибольшее количество подаренных авто было зафиксировано в декабре — не исключено, что так произошло из-за Дня святого Николая, который как раз приходится на последний месяц года.

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За 10 месяцев 2023 года официально зарегистрированных автомобилей-подарков эксперты насчитали 2491 шт. Чаще всего презентовали легковушки Toyota и Volkswagen, которые количественно значительно оторвались от всех других марок, что можно увидеть на следующем слайде:
Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)
Средний возраст автомобилей-подарков за 10 месяцев 2023 года составил 10,7 года, а средняя цена — $14 800. Суммарная же ориентировочная стоимость всех подаренных машин составила чуть больше 35 миллионов долларов. Самыми дорогими среди подаренных (опираясь на средние рыночные цены стоимость конкретных экземпляров в зависимости от ряда факторов могла быть другой) стали следующие модели:
  • Audi SQ8 — средняя цена $128 000
  • Mercedes-Benz AMG GT — $135 000
  • BMW M8 — $145 000
  • Mercedes-Benz Maybach S580 — $226 000
  • BMW XM — $235 000
Общий рейтинг выглядит так:

1. Toyota RAV4

Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)
  • Подарено — 76 шт.
  • Популярный г. в. — 2021
  • Средняя цена подобных — $37 500

2. Volkswagen Passat

Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)
  • Подарено — 68 шт.
  • Популярный г. в. — 2013
  • Средняя цена подобных — $12 000

3. Toyota Land Cruiser Prado

Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)
  • Подарено — 54 шт.
  • Популярный г. в. — 2023
  • Средняя цена подобных — $59 000

4. Daewoo Lanos

Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)
  • Подарено — 54 шт.
  • Популярный г. в. — 2008
  • Средняя цена подобных — $2800

5. Toyota Camry

Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)
  • Подарено — 45 шт.
  • Популярный г. в. — 2018
  • Средняя цена подобных — $23 900

6. Volkswagen Touareg

Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)
  • Подарено — 38 шт.
  • Популярный г. в. — 2012
  • Средняя цена подобных — $20 800

7. Skoda Octavia

Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)
  • Подарено — 37 шт.
  • Популярный г. в. — 2023
  • Средняя цена подобных — $25 600

8. Hyundai Tucson

Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)
  • Подарено — 36 шт.
  • Популярный г. в. — 2017
  • Средняя цена подобных — $19 900

9. Volkswagen Golf

Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)
  • Подарено — 35 шт.
  • Популярный г. в. — 2016
  • Средняя цена подобных — $13 600

10. Toyota Land Cruiser

Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)
  • Подарено — 34 шт.
  • Популярный г. в. — 2021
  • Средняя цена подобных — $85 000

11. BMW X5

Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)
  • Подарено — 32 шт.
  • Популярный г. в. — 2018
  • Средняя цена подобных — $42 000

12. KIA Sportage

Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)
  • Подарено — 30 шт.
  • Популярный г. в. — 2019
  • Средняя цена подобных — $20 500

13. Toyota Corolla

Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)
  • Подарено — 27 шт.
  • Популярный г. в. — 2018
  • Средняя цена подобных — $14 000

14. Mazda CX-5

Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)
  • Подарено — 27 шт.
  • Популярный г. в. — 2019
  • Средняя цена подобных — $25 000

15. Chevrolet Aveo

  • Подарено — 27 шт.
  • Популярный г. в. — 2008
  • Средняя цена подобных — $4400
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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