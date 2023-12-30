Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

Какие автомобили дарили украинцы в 2023 году (инфографика)
Аналитики auto.ria рассказали, какие автомобили чаще всего становились подарками в Украине в 2023 году (точнее — по статистике, собранной за 10 месяцев текущего года).
Кстати, в прошлом году, согласно открытым данным ГСЦ МВД, наибольшее количество подаренных авто было зафиксировано в декабре — не исключено, что так произошло из-за Дня святого Николая, который как раз приходится на последний месяц года.
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За 10 месяцев 2023 года официально зарегистрированных автомобилей-подарков эксперты насчитали 2491 шт. Чаще всего презентовали легковушки Toyota и Volkswagen, которые количественно значительно оторвались от всех других марок, что можно увидеть на следующем слайде:
Средний возраст автомобилей-подарков за 10 месяцев 2023 года составил 10,7 года, а средняя цена — $14 800. Суммарная же ориентировочная стоимость всех подаренных машин составила чуть больше 35 миллионов долларов. Самыми дорогими среди подаренных (опираясь на средние рыночные цены стоимость конкретных экземпляров в зависимости от ряда факторов могла быть другой) стали следующие модели:
- Audi SQ8 — средняя цена $128 000
- Mercedes-Benz AMG GT — $135 000
- BMW M8 — $145 000
- Mercedes-Benz Maybach S580 — $226 000
- BMW XM — $235 000
Общий рейтинг выглядит так:
1. Toyota RAV4
- Подарено — 76 шт.
- Популярный г. в. — 2021
- Средняя цена подобных — $37 500
2. Volkswagen Passat
- Подарено — 68 шт.
- Популярный г. в. — 2013
- Средняя цена подобных — $12 000
3. Toyota Land Cruiser Prado
- Подарено — 54 шт.
- Популярный г. в. — 2023
- Средняя цена подобных — $59 000
4. Daewoo Lanos
- Подарено — 54 шт.
- Популярный г. в. — 2008
- Средняя цена подобных — $2800
5. Toyota Camry
- Подарено — 45 шт.
- Популярный г. в. — 2018
- Средняя цена подобных — $23 900
6. Volkswagen Touareg
- Подарено — 38 шт.
- Популярный г. в. — 2012
- Средняя цена подобных — $20 800
7. Skoda Octavia
- Подарено — 37 шт.
- Популярный г. в. — 2023
- Средняя цена подобных — $25 600
8. Hyundai Tucson
- Подарено — 36 шт.
- Популярный г. в. — 2017
- Средняя цена подобных — $19 900
9. Volkswagen Golf
- Подарено — 35 шт.
- Популярный г. в. — 2016
- Средняя цена подобных — $13 600
10. Toyota Land Cruiser
- Подарено — 34 шт.
- Популярный г. в. — 2021
- Средняя цена подобных — $85 000
11. BMW X5
- Подарено — 32 шт.
- Популярный г. в. — 2018
- Средняя цена подобных — $42 000
12. KIA Sportage
- Подарено — 30 шт.
- Популярный г. в. — 2019
- Средняя цена подобных — $20 500
13. Toyota Corolla
- Подарено — 27 шт.
- Популярный г. в. — 2018
- Средняя цена подобных — $14 000
14. Mazda CX-5
- Подарено — 27 шт.
- Популярный г. в. — 2019
- Средняя цена подобных — $25 000
15. Chevrolet Aveo
- Подарено — 27 шт.
- Популярный г. в. — 2008
- Средняя цена подобных — $4400
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