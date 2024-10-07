В Украине замедлился рост реальных зарплат: в Нацбанке назвали причины — Finance.ua

В Украине замедлился рост реальных зарплат: в Нацбанке назвали причины Сегодня 12:02 — Личные финансы

В Украине замедлился рост реальных зарплат: в Нацбанке назвали причины

В сентябре спрос на работников рос, в то же время сокращение количества резюме прекратилось. Однако нехватка работников остается острой проблемой для предприятий и поддерживает высокие темпы роста номинальных зарплат.

Об этом говорится в октябрьском макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

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В обзоре отмечается, что хотя в Украине и наблюдается быстрый рост номинальных зарплат, однако реальные доходы граждан растут значительно медленнее из-за высокого уровня инфляции.

Данные Института экономических исследований, опирающиеся на Нацбанк, свидетельствуют, что проблемы с поиском квалифицированных работников остаются на стабильно высоком уровне.

По данным НБУ, реальные зарплаты украинцев замедлили темпы роста из-за повышения цен.

Кроме того, результаты исследования компании Advanter показали, что средняя укомплектованность штатов на предприятиях в августе составила всего 71%, что почти не изменилось по сравнению с маем, когда показатель был 74%.

Напомним, как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, основной проблемой украинцев при поиске работы является низкий уровень заработной платы, о чем заявили 56,3% респондентов. Еще 51,9% отметили отсутствие рабочих мест по специальности.

За год важнейшие критерии при выборе работодателя почти не изменились для большинства украинцев. Первым и самым главным остается размер зарплаты — этот параметр является ключевым при выборе вакансии для 85% соискателей (по сравнению с 80% в 2023 году).

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