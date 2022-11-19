В Украине закроется часть валютных обменников: как повлияют новые правила — Finance.ua
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В Украине закроется часть валютных обменников: как повлияют новые правила

Валюта
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В Украине из-за новых правил для обменников часть небольших финкомпаний может закрыться. Они также сократят количество собственных отделений.
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«Закроется масса мелких обменников, потому что их эффективность сразу сведется к нулю. Или для того чтобы оплатить такую комиссию, они должны показать отличный результат своей работы, иначе зачем такое держать», — считает руководитель аналитического отдела Международной академии биржевой торговли Андрей Шевчишин.
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Согласно новым правилам, каждый обменный пункт, находящийся в населенном пункте с населением более 50 тыс., должен платить взнос в размере 3 минимальных зарплат (МЗП) — всего 20,1 тыс. грн в месяц.
Уплата взноса не будет освобождать от уплаты других авансовых взносов и сумма взноса не подлежит возврату налогоплательщику или зачислению в счет погашения денежных обязательств по другим налогам и сборам, то есть будет считаться согласованной суммой денежных обязательств.
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Все эксперты единодушны, что в результате действия закона многие обменники покинут рынок, поскольку для многих мелких небанковских обменников, которых к концу прошлого года было около 4 тыс., уплата таких сумм неподъемная.
По итогам октября наличный курс гривны укрепился. Это произошло впервые с начала войны. Что свидетельствует как о стабильности на финансовом рынке Украины, так и отсутствии дефицита валюты. Среди прочего этому способствовал рост золотовалютных резервов Украины — в октябре они увеличились на 1,312 млрд. долларов (+5,5%).

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По материалам:
УБР
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