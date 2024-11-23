В Украине за год уменьшились продажи новых бензиновых автомобилей почти на 20% — Finance.ua

В Украине за год уменьшились продажи новых бензиновых автомобилей почти на 20%
Украинцы продолжают выбирать автомобили с бензиновыми двигателями, хотя продажи новых бензиновых автомобилей в октябре 2024 года снизились на 19% по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Отмечается, что в октябре автопарк страны пополнили 2,1 тысячи новых автомобилей с бензиновыми ДВС.
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В то же время уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковых автомобилей. Если в октябре 2023 г. они охватывали 45% рынка новых авто, то сейчас — 36%.
Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал компактный кроссовер Renault Duster.
Топ-5 новых бензиновых авто за октябрь:
- Renault Duster — 249 единиц;
- Suzuki SX4 — 109 единиц;
- Mazda CX5 — 108 единиц;
- Hyundai Tucson — 103 единицы;
- Kia Sportage — 94 единицы.
Среди импортированных подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство.
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Бензиновыми были 46% б/у авто, которые в октябре перешли на украинские номера (свыше 7,5 тыс. ед.). Их средний возраст составил 11 лет.
Топ-5 импортированных подержанных бензиновых авто:
- Volkswagen Golf — 661 единица;
- Renault Megane — 326 единиц;
- Audi Q5 — 324 единицы;
- Skoda Octavia — 316 единиц;
- Volkswagen Tiguan — 309 единиц.
Напомним, популярность электромобилей продолжает стремительно расти. По данным исследования компании Accenture, более половины водителей по всему миру планируют приобрести электрокар в течение ближайших 10 лет.
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