В Украине увеличивается лимит выплат по европротоколу — Finance.ua
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В Украине увеличивается лимит выплат по европротоколу

Сегодня 15:16Личные финансы
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В Украине увеличивается лимит выплат по европротоколуВ Украине увеличивается лимит выплат по европротоколу
Лимит (максимальный размер) выплаты за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, в случае оформления ДТП с использованием европротокола, с 1 июля текущего года будет увеличен до 80 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Моторно-транспортного страхового бюро Украины.
Напомним, действующий лимит составляет 50 тысяч гривен.
Новый размер лимита будет действовать для всех договоров ОСАГО, независимо от даты их заключения.
К чему это? Повышение максимального размера выплат по европротоколу позволит большему количеству пострадавших в ДТП лиц оформить ДТП и получить страховую выплату без необходимости вызывать на место аварии представителей Национальной полиции, часто вовлеченных в оборону страны во время действия военного положения. Ведь по оценкам МТСБУ, сейчас у более чем 95% страховых событий по ОСАГО размер ущерба не превышает 80 тыс. грн.
В общем, в 1 кв. 2022 г. количество требований, урегулированных по европротоколу, составило 12,3 тыс. шт., сумма выплат — 144 млн грн. Удельный вес требований, урегулированных по европротоколу в общем количестве уплаченных требований существенно вырос и составил 39% (+3 п.п.), а в общей сумме выплат — 20,5% (+2,3 п.п.).

Когда можно воспользоваться европротоколом

Бюро обращает внимание автовладельцев, что воспользоваться европротоколом (в бумажной или электронной форме) они могут при определенных обстоятельствах:
  • участниками ДТП являются не более 2-х транспортных средств,
  • отсутствуют травмированные (погибшие) в ДТП люди,
  • водители-участники ДТП имеют полисы ОСАГО,
  • имеется согласие водителей транспортных средств-участников об обстоятельствах ДТП,
  • у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов.
В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий вызов соответствующего подразделения Национальной полиции для оформления ДТП является обязательным.
Также напоминаем, что при отсутствии в аварии потерпевших, которым нанесен ущерб жизни или здоровью, и при условии, что транспортные средства могут безопасно двигаться, и невозможности выезда представителей Национальной полиции на место ДТП, при наличии взаимного согласия в оценке обстоятельств совершенного ДТП согласно п. 2.11. Правил дорожного движения водители могут прибыть в ближайший пост или в орган Национальной полиции для оформления соответствующих материалов, предварительно составив схему происшествия и поставив подписи под ней.
Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

Выбрать полис ОСАГО 🚗

По материалам: Finance.ua
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