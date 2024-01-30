В Украине упростили определение семьи военного для получения денежного довольствия или пособия — Finance.ua

В Украине упростили определение семьи военного для получения денежного довольствия или пособия Сегодня 16:47 — Казна и Политика

В Украине упростили определение семьи военного для получения денежного довольствия или пособия

Кабинет Министров упростил механизм определения семейного круга военнослужащих, имеющих право на получение денежного довольствия или пособия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Эти документы определяют порядок выплат военнослужащим и их семьям во время действия военного положения.

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Проект изменений был разработан с целью упрощения порядка определения круга лиц, имеющих право на получение денежного довольствия или пособия.

Что изменится

Отныне определен четкий перечень государственных органов, имеющих право на получение информации относительно лиц, имеющих право на получение денежного довольствия военнослужащих.

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А именно речь идет о: Минобороны; СБУ; Службе внешней разведки; ГУР; Главном управлении национальной гвардии; Госпогранслужбе; Управлении государственной охраны; Администрации Госспецсвязи; Администрации Госспецтрансслужбы.

Это позволит оперативно определять семейный круг лиц военнослужащих, имеющих право на получение денежного довольствия или пособия.

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