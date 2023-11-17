В Украине сформируют перечень мест проживания переселенцев — Finance.ua

В Украине сформируют перечень мест проживания переселенцев Сегодня 11:45 — Казна и Политика

В Украине сформируют перечень мест проживания переселенцев

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий работает над формированием перечня мест временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечается, этот вопрос обсуждали на заседании Координационного штаба по вопросам ВПЛ под председательством вице-премьера Ирины Верещук.

Читайте также Рада приняла закон о бесплатном жилье для отдельных категорий переселенцев

Наша идея заключалась в том, чтобы сделать условия пребывания в местах временного проживания более комфортными для внутренних переселенцев. Поэтому даже если сейчас эти заведения не будут отвечать утвержденным требованиям, они не должны закрываться. В таких случаях нам следует вместе поработать над достижением мест временного проживания (МВП) этих стандартов, чтобы обеспечить переселенцам достойные условия проживания", — подчеркнула Верещук.

В перечень мест должны быть внесены объекты, которые использовались в качестве МВП до 7 сентября 2023 года. При условии, что в день проведения мониторинга в них были обустроены места для проживания 10 или более человек.

Минреинтеграции готовит обобщенный перечень МВП на основе информации от областных и Киевской городской военных администраций.

«Это важно, поскольку международные доноры рассматривают возможность финансирования ремонтов именно тех заведений, которые будут включены в список мест временного проживания ВПЛ», — пояснили в ведомстве.

Однако, как сообщил на совещании сопредседатель межфракционного объединения «ВПЛ Украины», народный депутат Максим Ткаченко, некоторые владельцы МВП отказываются подавать заявления о включении их в перечень. По результатам обсуждения этого вопроса Верещук поручила изучить причины таких отказов.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.