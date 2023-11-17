В Украине сформируют перечень мест проживания переселенцев — Finance.ua

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В Украине сформируют перечень мест проживания переселенцев

Казна и Политика
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В Украине сформируют перечень мест проживания переселенцев
В Украине сформируют перечень мест проживания переселенцев
Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий работает над формированием перечня мест временного проживания внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Как отмечается, этот вопрос обсуждали на заседании Координационного штаба по вопросам ВПЛ под председательством вице-премьера Ирины Верещук.
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Наша идея заключалась в том, чтобы сделать условия пребывания в местах временного проживания более комфортными для внутренних переселенцев. Поэтому даже если сейчас эти заведения не будут отвечать утвержденным требованиям, они не должны закрываться. В таких случаях нам следует вместе поработать над достижением мест временного проживания (МВП) этих стандартов, чтобы обеспечить переселенцам достойные условия проживания", — подчеркнула Верещук.
В перечень мест должны быть внесены объекты, которые использовались в качестве МВП до 7 сентября 2023 года. При условии, что в день проведения мониторинга в них были обустроены места для проживания 10 или более человек.
Минреинтеграции готовит обобщенный перечень МВП на основе информации от областных и Киевской городской военных администраций.
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«Это важно, поскольку международные доноры рассматривают возможность финансирования ремонтов именно тех заведений, которые будут включены в список мест временного проживания ВПЛ», — пояснили в ведомстве.
Однако, как сообщил на совещании сопредседатель межфракционного объединения «ВПЛ Украины», народный депутат Максим Ткаченко, некоторые владельцы МВП отказываются подавать заявления о включении их в перечень. По результатам обсуждения этого вопроса Верещук поручила изучить причины таких отказов.
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По материалам:
Finance.ua
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