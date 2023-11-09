Рада приняла закон о бесплатном жилье для отдельных категорий переселенцев — Finance.ua

Рада приняла закон о бесплатном жилье для отдельных категорий переселенцев Сегодня 11:01 — Казна и Политика

Рада приняла закон о бесплатном жилье для отдельных категорий переселенцев

Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины „Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц“ по некоторым вопросам обеспечения внутренне перемещенных жильем для временного проживания».

Об этом народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в Телеграме

Он уточнил, что принятие законодательной инициативы ( № 9310 ) поддержали 285 парламентариев.

Законом устанавливается, что в период действия военного положения определенные Кабмином категории внутренне перемещенных лиц имеют право на бесплатное временное проживание (при условии оплаты лицом стоимости коммунальных услуг) без ограничения сроком.

Предусматривается, что органы местного самоуправления должны формировать фонды жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц, в том числе путем выкупа, аренды, строительства нового жилья, реконструкции домов и общежитий, переоборудования нежилых помещений в жилые, передачи жилья в коммунальную или государственную собственность, капитального ремонта объектов жилого фонда

Укрінформ По материалам:

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