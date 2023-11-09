Рада приняла закон о бесплатном жилье для отдельных категорий переселенцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада приняла закон о бесплатном жилье для отдельных категорий переселенцев

Казна и Политика
53
Рада приняла закон о бесплатном жилье для отдельных категорий переселенцев
Рада приняла закон о бесплатном жилье для отдельных категорий переселенцев
Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины „Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц“ по некоторым вопросам обеспечения внутренне перемещенных жильем для временного проживания».
Об этом народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в Телеграме.
Он уточнил, что принятие законодательной инициативы (№ 9310) поддержали 285 парламентариев.
Читайте также
Законом устанавливается, что в период действия военного положения определенные Кабмином категории внутренне перемещенных лиц имеют право на бесплатное временное проживание (при условии оплаты лицом стоимости коммунальных услуг) без ограничения сроком.
Предусматривается, что органы местного самоуправления должны формировать фонды жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц, в том числе путем выкупа, аренды, строительства нового жилья, реконструкции домов и общежитий, переоборудования нежилых помещений в жилые, передачи жилья в коммунальную или государственную собственность, капитального ремонта объектов жилого фонда

Изменения в программе есть єОселя: кто и какое жилье может приобрести

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.