После проверок 140 тыс. переселенцев потеряли выплаты, расходы уменьшились на 400 млн грн — Минсоцполитики Сегодня 09:45 — Казна и Политика

После проверок 140 тыс. переселенцев потеряли выплаты, расходы уменьшились на 400 млн грн — Минсоцполитики

Министерство социальной политики после проверки Внутри перемещенных лиц (ВПЛ) прекратило выплаты более 140 тыс. лицам, не соответствующим критериям. Это снизило расходы на 400 млн в месяц.

Об этом в интервью Forbes сказала министр соцполитики Оксана Жолнович.

Проверки ВПЛ прошли после того, как в августе Кабмин внес изменения в постановление о том, что человек, который более 30 дней находится за границей без уважительных причин (лечения, командировки и т. п. ), теряет право на выплаты. По словам министра, таких было обнаружено около 112 тыс. человек.

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Для бюджета — уменьшение расходов ориентировочно на 400 млн в месяц, сообщила Жолнович.

«Сейчас такая верификация происходит постоянно», — добавила глава Минсоцполитики.

Также ежемесячно министерство проводит проверки людей, которые вернулись в свое постоянное жилье или имели собственное жилье.

«Таких было более 12 тыс. Еще 9500 обнаружены умершими, и еще у 9800 было сдвоение, то есть человек получил выплаты в нескольких общинах», — отмечает министр социальной политики.

В министерстве зафиксировали около 250 человек, совершивших операции на сумму более 100 тыс. грн. Еще 80 человек купили квартиры или земельные участки более чем на 100 тыс. грн.

«Был случай, когда человек получал помощь от государства почти год и при этом приобрел Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 года, стоимость которого более 9,5 млн грн», — объясняет Жолнович.

По данным Минсоцполитики, за все время полномасштабной войны помощь как ВПЛ получили 5 млн человек. Это одна из самых больших программ министерства. В 2022 году помощь получили более 1,8 млн человек, на что из госбюджета выделили 57 млрд грн. На следующий год ориентировочно такая же сумма, говорит глава Минсоцполитики.

Помощь ВПЛ назначалась бессрочно. Достаточным основанием для ее получения был сам факт внутреннего перемещения, заверенный справкой о взятии на учет ВПЛ.

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