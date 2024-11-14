В Украине с 2022 года из-за войны разрушены почти 10 тысяч километров железнодорожных путей — Finance.ua

В Украине с 2022 года из-за войны разрушены почти 10 тысяч километров железнодорожных путей Сегодня 07:00 — Казна и Политика

С начала полномасштабного вторжения в Украину было повреждено, уничтожено или потеряно почти 10 тыс. км железнодорожных путей.

Об этом сообщили в АО «Укрзализныця» в комментарии Укринформу.

«С 24.02.2022 было повреждено, уничтожено или потеряно почти 10 тыс. км путей и 43 здания вокзалов. Также есть повреждения других инфраструктурных объектов», — говорится в сообщении.

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По данным отчета Киевской школы экономики (KSE), охватывающего период с февраля 2022 по январь 2024 года, общий объем поврежденного железнодорожного полотна составляет до 507 км, повреждено или уничтожено 126 железнодорожных вокзалов и станций, из которых более 55 на подконтрольной, а остальные — на неподконтрольной Украине территориях.

В частности, свыше 700 км железнодорожных путей находятся на временно оккупированной территории. В общей сложности повреждено, уничтожено или потеряно 5,5 тыс. зданий и около 4 тыс. сооружений, принадлежащих Укрзализныце. Кроме того, движимое имущество акционерного общества, которое не было вывезено вовремя с этих территорий, считается утраченным, разрушенным или похищенным войсками агрессора.

Аналитики KSE оценивают общие прямые убытки, нанесенные железнодорожной инфраструктуре, в 4,3 млрд дол.

«Железнодорожники восстанавливают поврежденные врагом пути. Так, с начала полномасштабного вторжения частично и полностью восстановлено более 3,6 тыс. км путей, 41 здание вокзалов и другие объекты инфраструктуры, чтобы поезда продолжали движение», — добавили в АО «Укрзализныця».

Так, с 24 февраля 2022 года в Украине было повреждено, уничтожено или потеряно около 10 тыс. км железнодорожных путей, 43 здания вокзалов, а также другие инфраструктурные объекты.

В ходе сезонных ремонтно-путевых работ за 8 месяцев 2024 года железнодорожники уже успели отремонтировать 737,6 км путей, что составляет 62% от запланированного на год объема.

В частности, планируется отремонтировать более 1195 км путей и 1073 комплекта стрелочных переводов до конца текущего года.

Укрінформ По материалам:

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