В Украине с 2022 года из-за войны разрушены почти 10 тысяч километров железнодорожных путей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине с 2022 года из-за войны разрушены почти 10 тысяч километров железнодорожных путей

Казна и Политика
135
С начала полномасштабного вторжения в Украину было повреждено, уничтожено или потеряно почти 10 тыс. км железнодорожных путей.
Об этом сообщили в АО «Укрзализныця» в комментарии Укринформу.
«С 24.02.2022 было повреждено, уничтожено или потеряно почти 10 тыс. км путей и 43 здания вокзалов. Также есть повреждения других инфраструктурных объектов», — говорится в сообщении.
Читайте также
По данным отчета Киевской школы экономики (KSE), охватывающего период с февраля 2022 по январь 2024 года, общий объем поврежденного железнодорожного полотна составляет до 507 км, повреждено или уничтожено 126 железнодорожных вокзалов и станций, из которых более 55 на подконтрольной, а остальные — на неподконтрольной Украине территориях.
В частности, свыше 700 км железнодорожных путей находятся на временно оккупированной территории. В общей сложности повреждено, уничтожено или потеряно 5,5 тыс. зданий и около 4 тыс. сооружений, принадлежащих Укрзализныце. Кроме того, движимое имущество акционерного общества, которое не было вывезено вовремя с этих территорий, считается утраченным, разрушенным или похищенным войсками агрессора.
Читайте также
Аналитики KSE оценивают общие прямые убытки, нанесенные железнодорожной инфраструктуре, в 4,3 млрд дол.
«Железнодорожники восстанавливают поврежденные врагом пути. Так, с начала полномасштабного вторжения частично и полностью восстановлено более 3,6 тыс. км путей, 41 здание вокзалов и другие объекты инфраструктуры, чтобы поезда продолжали движение», — добавили в АО «Укрзализныця».
Так, с 24 февраля 2022 года в Украине было повреждено, уничтожено или потеряно около 10 тыс. км железнодорожных путей, 43 здания вокзалов, а также другие инфраструктурные объекты.
Читайте также
В ходе сезонных ремонтно-путевых работ за 8 месяцев 2024 года железнодорожники уже успели отремонтировать 737,6 км путей, что составляет 62% от запланированного на год объема.
В частности, планируется отремонтировать более 1195 км путей и 1073 комплекта стрелочных переводов до конца текущего года.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.