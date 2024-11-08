Ущерб Украины из-за агрессии рф достигает $800 млрд — Зеленский Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Ущерб Украины из-за агрессии рф достигает $800 млрд — Зеленский

Ущерб, который Украина понесла в результате российской агрессии, достиг около 800 миллиардов долларов.

Такую цифру Владимир Зеленский назвал во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, передает Укринформ.

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«Сейчас есть 300 млрд долларов замороженных российских активов. Украину они (россияне. — Ред.) разрушили, по оценкам международных институций, на около 800 млрд долларов», — сказал он.

Украине сейчас нужны эти замороженные активы для закупки оружия и постройки жилья для людей, лишившихся его в результате войны, подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сумма средств, которые рф получает от использования теневого флота, в разы больше, чем помощь Украине от всех союзников.

«Я разговаривал с партнерами, приводил пример теневого флота российской федерации, идущего по водам стран Европейского Союза, стран НАТО. российский теневой флот зарабатывает 11−12 млрд долларов в месяц. Умножаем на 12 месяцев… Я вас прошу только эти деньги сравнить с тем, сколько Украина получила помощи. Опять-таки, мы благодарны за все, без упреков. Но только один теневой флот российской федерации, на который не были наложены санкции, заработал почти за три года войны, больше, чем вся помощь всего мира Украине в этой войне», — сказал президент.

При этом он акцентировал внимание на недостаточности санкций. В частности, он напомнил, что ограничения наложены не на все банки и не на все энергоресурсы рф.

Справка Finance.ua:

«Группа семи» (G7) соглашается, что россия должна выплатить Украине 486 млрд долларов за ущерб от войны. Такую сумму на восстановление ранее называли премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Всемирный банк;

в феврале 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потребность в восстановлении Украины составляет почти 486 миллиардов долларов. Из них на быстрое восстановление нужно 15 миллиардов долларов. Чиновник добавил, что совокупные экономические, социальные и другие потери Украины по состоянию на конец 2023 года составляют уже почти 499 миллиардов долларов. Более всего пострадали секторы торговли и промышленности, сельское хозяйство, энергетика и транспорт.

Укрінформ По материалам:

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