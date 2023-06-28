В Украине с 1 июля все-таки повысят межбанковские комиссии при оплате товаров: банки договорились с Visa и Mastercard — Finance.ua

В Украине с 1 июля все-таки повысят межбанковские комиссии при оплате товаров: банки договорились с Visa и Mastercard Сегодня 11:02 — Финтех и Карты

В Украине с 1 июля все-таки повысят межбанковские комиссии при оплате товаров: банки договорились с Visa и Mastercard

Украинские банки и международные платежные системы все же договорились о повышении с 1 июля до 0,9% предельной ставки интерчейндж за безналичные платежи.

Такое решение было принято на состоявшейся 26 июня встрече, сообщает со ссылкой на одного у ее участников Forbes.ua.

Также издание получило протокол этого совещания, где об этом тоже идет речь. В настоящее время комиссия interchange, которую банк, обслуживающий торговую точку, платит банку-эмитенту карты, составляет 0,7%.

Отложить же до конца войны невыгодное для них повышение ранее призывали ритейлеры. Однако банки угрожали в таком случае ростом стоимости услуг для конечных клиентов и введением комиссий по обслуживанию карт. Повышение же банками стоимости эквайринга в дальнейшем может повлиять на розничные цены на товары.

При этом анонсированный рост комиссии интерчейндж будет означать, что украинский платежный рынок после более чем годового действия льготных условий в результате войны просто вернется к условиям, согласованным 17 мая 2021 года в меморандуме Национального банка Украины и МПС Visa и Mastercard.

Он предусматривал, что последние должны снизить ставки интерчейндж через две недели после получения разрешения Антимонопольного комитета до уровня не более 1,2%, с 1 июля 2022 года до уровня не более 1%, а с 1 июля 2023 года до уровня не более 0,9%.

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В начале же полномасштабного вторжения россии в марте 2022 года платежные системы и банки вообще отменили платежи за эквайринг и интерчейндж. Впрочем, в июне межбанковские комиссии были подняты до уровней не выше 0,3%, а в сентябре — не выше 0,7%. В декабре Visa и Mastercard ненадолго повысили interchange до почти довоенных 1%, но Министерство экономики попросило их все же не менять ставку на период блєкаутов.

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