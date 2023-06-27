Украинские банки и беженцы: портрет потребителя (инфографика) — Finance.ua

Украинские банки и беженцы: портрет потребителя (инфографика) Сегодня 09:03 — Финтех и Карты

Украинские банки и беженцы: портрет потребителя (инфографика)

Большинство бегущих от войны, которые продолжают пользоваться украинскими банковскими картами, сейчас проживают в Польше (21%) и Германии (23%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом 4Service

Уровень достатка

Как показывают результаты исследования, 45% из них относятся к людям со средним уровнем материального благосостояния. Это преимущественно офисные работники и менеджеры, занимающие не руководящие должности (19%), работники гуманитарной сферы: культуры, здравоохранения, образования (14%), руководители разных уровней (8%) и работники физического труда (8%).

Каждый второй из них получает социальные выплаты или финансовую поддержку.

Эта категория потребителей также имеет счет в иностранном банке (55%) и еще 25% планируют его открыть. Впрочем, 89% все же планируют и далее оставаться клиентами украинских банков.

Инфографика: 4Service

Какие сервисы предпочитают

По сравнению с результатами предыдущей волны исследования, с украинских карт беженцы стали чаще пополнять мобильный (61% против 43%), платить коммуналку (42% против 24%), а также заводить дебетовые или кредитные карты (28% против 11%).

В то же время, снизилась популярность таких сервисов как оплата покупок (с 60% до 54%), денежный перевод (с 42% до 31%), пополнение карты (с 30% до 22%), снятие наличных (с 40% до 20%).

Справка Finance.ua:

ПриватБанк, Monobank, Ощадбанк, ПУМБ и Raiffeisen Bank — самые приоритетные национальные банки, услугами которых продолжают пользоваться украинцы, выехавшие за границу из-за войны;

какие изменения произошли через год в процедуре открытия банковских счетов для украинцев.



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