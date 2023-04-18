В Украине решили страховать военно-политические риски — Finance.ua

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В Украине решили страховать военно-политические риски

Казна и Политика
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В Украине решили страховать военно-политические риски
В Украине решили страховать военно-политические риски
Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил о готовности НБУ переходить к разработке рабочей модели системы страхования военно-политических рисков.
Как сообщает пресс-служба Нацбанка, такое заявление Пышный сделал по итогам встречи с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Франсисом Малижем и Алексом Пивоварским.
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«Во время встречи с Франсисом Малижем, управляющим директором ЕБРР в секторе финансовых учреждений, и Алексом Пивоварским, директором по вопросам развития рынка капитала и финансовых рынков ЕБРР, говорили о страховании военно-политических рисков. Создание эффективной системы страхования военно-политических рисков — один из приоритетов НБУ. Ведь без такого вида страхования невозможно обеспечить приход инвесторов в Украину», — говорится в сообщении.
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Пышный отметил, что также с представителями ЕБРР обсудили возможности украинского страхового рынка, поскольку к их компетенции среди прочего относится работа с небанковскими финансовыми учреждениями.
Глава НБУ добавил, что сейчас рассматриваются разные концепции, предусматривающие как привлечение международных страховщиков, так и создание со временем военного страхового пула в Украине.
«Время очень важное, без такого вида страхования невозможно обеспечить приход инвесторов в Украину», — подчеркнул Пышный.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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