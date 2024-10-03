В Украине растут зарплаты: секторы, где платят больше всего — Finance.ua

В Украине растут зарплаты: секторы, где платят больше всего
Украинский бизнес продолжает повышать уровень заработной платы, чтобы удержать и привлечь новых квалифицированных работников. Средняя зарплата достигла 21 тысяч гривен.
Об этом свидетельствует мониторинг основных событий в экономике Украины за август, сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«В условиях военного положения экономическая активность предприятий оставалась низкой. Наряду с тем, как в 2022 году, так и в 2023—2024 годах наблюдалось уменьшение количества зарегистрированных безработных, учитывая продолжение миграционных процессов, мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины (такие категории лиц прекращают регистрацию в качестве безработных)», — сказано в документе.
Читайте также: Какие в Европе средние зарплаты (сравнение с Украиной)
В то же время, как отмечается, начиная с апреля 2022 года, наблюдалось восстановление количества застрахованных лиц, однако их количество в 2024 году так и не достигло довоенного уровня, что негативно повлияло на показатели рынка труда.
Средняя заработная плата в Украине
По данным Минэкономики, во втором квартале средняя зарплата (до вычета налогов) выросла до 20 964 грн. На сайтах поиска работы средняя «чистая» зарплата в резюме составляет 20 503 грн., в вакансиях — 19 674 грн.
Какие факторы влияли на уровень зарплат
На уровень оплаты труда в 2023—2024 годах и дальше влияют факторы 2022 года — последствия активных боевых действий на значительной территории Украины, а именно:
- временная утрата значительной территории;
- разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение, что обусловило приостановку их деятельности);
- существенные перманентные разрушения логистики;
- значительное количество людей трудоспособного населения за границей (мигрантов) и в рядах Вооруженных Сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда.
Уровень зарплат по видам экономической деятельности
Самые высокие зарплаты в следующих областях:
- Информация и телекоммуникации — 49 831 грн;
- Финансовая и страховая деятельность — 39 503 грн;
- Профессиональная, научная и техническая деятельность — 27 308 грн;
- Государственное управление и оборона — 25 331 грн.
Самая низкая зарплата в сфере «Образование» — 13 862 гривны, «Искусство, спорт, развлечения и отдых» — 14 381 грн и «Временное размещение» — 15 207 грн.
Напомним, в период с января по август 2024 года рынок труда Украины претерпел значительные изменения. По данным аналитики OLX Работа, растет количество активных вакансий и медианная зарплата, но падает количество откликов от соискателей работы. Медианная заработная плата в Украине на начало сентября составляет 17 218 гривен.
По данным Work.ua, самый большой рост зарплат в Украине сейчас происходит там, где самая низкая конкуренция среди соискателей. Средняя зарплата на рынке труда продолжает расти. В августе отметка увеличилась на +2,4% до 21,5 тыс.
Деньги должны работать. Выбирайте и оформляйте депозит на выгодных условиях с помощью каталога Finance.ua:
Посмотреть варианты 💰
Поделиться новостью