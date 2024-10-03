В Украине растут зарплаты: секторы, где платят больше всего — Finance.ua

В Украине растут зарплаты: секторы, где платят больше всего Сегодня 16:00 — Личные финансы

В Украине растут зарплаты: секторы, где платят больше всего

Украинский бизнес продолжает повышать уровень заработной платы, чтобы удержать и привлечь новых квалифицированных работников. Средняя зарплата достигла 21 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует мониторинг основных событий в экономике Украины за август, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«В условиях военного положения экономическая активность предприятий оставалась низкой. Наряду с тем, как в 2022 году, так и в 2023—2024 годах наблюдалось уменьшение количества зарегистрированных безработных, учитывая продолжение миграционных процессов, мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины (такие категории лиц прекращают регистрацию в качестве безработных)», — сказано в документе.

В то же время, как отмечается, начиная с апреля 2022 года, наблюдалось восстановление количества застрахованных лиц, однако их количество в 2024 году так и не достигло довоенного уровня, что негативно повлияло на показатели рынка труда.

Источник: Минэкономики

Средняя заработная плата в Украине

По данным Минэкономики, во втором квартале средняя зарплата (до вычета налогов) выросла до 20 964 грн. На сайтах поиска работы средняя «чистая» зарплата в резюме составляет 20 503 грн., в вакансиях — 19 674 грн.

Источник: Минэкономики

Какие факторы влияли на уровень зарплат

На уровень оплаты труда в 2023—2024 годах и дальше влияют факторы 2022 года — последствия активных боевых действий на значительной территории Украины, а именно:

временная утрата значительной территории;

разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение, что обусловило приостановку их деятельности);

существенные перманентные разрушения логистики;

значительное количество людей трудоспособного населения за границей (мигрантов) и в рядах Вооруженных Сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда.

Уровень зарплат по видам экономической деятельности

Самые высокие зарплаты в следующих областях:

Информация и телекоммуникации — 49 831 грн;

Финансовая и страховая деятельность — 39 503 грн;

Профессиональная, научная и техническая деятельность — 27 308 грн;

Государственное управление и оборона — 25 331 грн.

Источник: Минэкономики

Самая низкая зарплата в сфере «Образование» — 13 862 гривны, «Искусство, спорт, развлечения и отдых» — 14 381 грн и «Временное размещение» — 15 207 грн.

Напомним, в период с января по август 2024 года рынок труда Украины претерпел значительные изменения. По данным аналитики OLX Работа, растет количество активных вакансий и медианная зарплата, но падает количество откликов от соискателей работы. Медианная заработная плата в Украине на начало сентября составляет 17 218 гривен.

По данным Work.ua, самый большой рост зарплат в Украине сейчас происходит там, где самая низкая конкуренция среди соискателей. Средняя зарплата на рынке труда продолжает расти. В августе отметка увеличилась на +2,4% до 21,5 тыс.

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