В Украине продолжают расти зарплаты — Finance.ua

В Украине продолжают расти зарплаты Сегодня 09:02 — Личные финансы

В Украине продолжают расти зарплаты

В сентябре средняя зарплата в Украине не изменилась и составляет 17 500 грн. Несмотря на все вызовы, рынок труда ежемесячно предлагает соискателям все больше вакансий.

Об этом свидетельствуют данные Work.ua.

Среди областей-лидеров выросли зарплаты в Киевской (+725 грн до 20 000 грн), Днепропетровской (+500 грн до 17 000 грн) и Харьковской области (+1 000 грн до 17 000 грн). Заметим, что с начала 2023 г. средняя зарплата в этих областях выросла на 13%.

Наибольший рост оплаты труда фиксируем в категориях:

с 23 500 грн до 25 000 грн — «Транспорт, автобизнес»;

с 18 950 грн до 20 000 грн — «Страхование»;

с 18 500 грн до 19 500 грн — «Красота, фитнес, спорт»;

с 18 800 грн до 19 500 грн — «Администрация, руководство среднего звена»;

с 18 000 грн до 19 000 грн — «Дизайн, творчество»;

с 16 000 грн до 17 000 грн — «Логистика, склад, ВЭД».

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Должности с высокими зарплатами (не руководящие, не из ІТ):

52 500 грн — медиабайер;

45 000 — водитель-международник;

40 000 — бизнес-аналитик;

40 000 — эндодонтист;

37 500 — рихтовщик;

35 000 — риелтор.

Традиционно, самый маленький доход (до 10 000 грн) имеют консьерж, уборщик, санитар.

«Работа в Украине есть даже в прифронтовых регионах. Еще один положительный сигнал: бизнес готовится к сезону продаж, поэтому активизировал поиски маркетологов и работников складов. Однако от месяца к месяцу количество соискателей сокращается. Работодателям труднее закрывать вакансии. Выхватить „бриллианты“ на рынке труда становится все сложнее. Работодатели реагируют на дефицит кадров тем, что охотнее рассматривают на вакансии людей без опыта, студентов. Это значит, что компаниям придется больше инвестировать в повышение квалификации, развитие сотрудников, освоение новых технологий, которые будут делать бизнес более эффективным», — рассказали в Work.ua.

Справка Finance.ua:

на протяжении последних лет рынок фриланса в Украине претерпел существенные изменения. Сначала его пошатнула пандемия коронавируса, а затем полномасштабная война. В результате рынок пополнился новыми кадрами, а предложений как со стороны работодателей, так и исполнителей стало больше;

во время поиска работы кандидаты сталкиваются с тем, что в большинстве вакансий компании не указывают диапазон заработной платы, на которую может рассчитывать будущий работник. Зачем работодатели это делают и как быть кандидату в таком случае — рассказали эксперты robota.ua.

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