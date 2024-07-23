В Украине продлено военное положение — Finance.ua

В Украине продлено военное положение Сегодня 13:06

Верховная Рада Украины проголосовала за продление до 9 ноября 2024 года срока действия военного положения в Украине.

Об этом народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

Он отметил, что за внесенный сегодня президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент законопроект «Об утверждении Указа президента Украины „О продлении срока действия военного положения в Украине“» (регистрационный номер 11 433) проголосовало 339 его коллег.

Это уже 12-е голосование в парламенте Украины за продление военного положения и мобилизации.

8 мая 2024 года Верховная Рада Украины проголосовала за продление военного положения до 11 августа 2024 года. Тогда это решение поддержали 339 народных депутатов. Им было предусмотрено продлить с 5 часов 30 минут 14 мая 2024 на 90 суток срок действия военного положения в Украине — до 11 августа 2024 года.

В частности, во время действия военного положения в стране вводится комендантский час — в настоящее время граждане не могут находиться на улицах без специальных разрешений. Для граждан призывного возраста ограничена возможность выезда за границу. Во время военного положения запрещены политические акции, митинги.

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