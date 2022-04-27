В Украине появилось представительство Starlink — Finance.ua

В Украине появилось представительство Starlink
Сегодня 16:51 — Казна и Политика В Украине появилось представительство Starlink
В Украине зарегистрировали представительство компании SpaceX Илона Маска — Starlink Ukraine.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Starlink Ukraine („Старлинк Юкрейн“) как представительство компании SpaceX только что зарегистрировано в Украине!» — написал Федоров.
Напомним, в Госспецсвязи сообщили, что нужно знать о спутниковом интернете Starlink, к которому предоставили доступ в Украине.
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