В Украине появилось представительство Starlink — Finance.ua

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В Украине появилось представительство Starlink

Сегодня 16:51Казна и Политика
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В Украине появилось представительство StarlinkВ Украине появилось представительство Starlink
В Украине зарегистрировали представительство компании SpaceX Илона Маска — Starlink Ukraine.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Starlink Ukraine („Старлинк Юкрейн“) как представительство компании SpaceX только что зарегистрировано в Украине!» — написал Федоров.
В Украине появилось представительство Starlink
Напомним, в Госспецсвязи сообщили, что нужно знать о спутниковом интернете Starlink, к которому предоставили доступ в Украине.
По материалам: УНН
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