В Украине появились первые автошколы для лиц с инвалидностью — Finance.ua

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В Украине появились первые автошколы для лиц с инвалидностью

Технологии&Авто
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В Украине появились первые автошколы для лиц с инвалидностью
В Украине появились первые автошколы для лиц с инвалидностью
В первых автошколах для лиц с инвалидностью проходят курсы для получения водительского удостоверения категории В. Особенностью таких заведений является то, что в них можно учиться по индивидуальному графику.
В Министерстве внутренних дел объявили об открытии первых в Украине автошкол для лиц с инвалидностью. Такие заведения уже работают в пяти городах нашей страны. Об этом рассказали на сайте ведомства.
В первых инклюзивных автошколах Украины можно получить водительские права категории В. Она позволяет управлять автомобилями массой до 3500 кг и с количеством пассажирских мест до 8.
Автошколы открылись в Киеве, Днепре, Львове, Кропивницком и Каменце-Подольском. Там проходят курсы первые 22 ученика. Один из них уже получил водительские права.
Замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко отметила, что проект «Автошколы для лиц с инвалидностью» направлен на социальную адаптацию для всех лиц с инвалидностью. Такие люди смогут учиться управлению автомобилем гораздо доступнее.

Сколько стоит получить водительское удостоверение в Украине

По материалам:
Фокус
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