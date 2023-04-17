В Украине подорожала коммуналка: как выросли суммы в платежках — Finance.ua

В Украине подорожала коммуналка: как выросли суммы в платежках Сегодня 11:04 — Личные финансы

В Украине подорожала коммуналка: как выросли суммы в платежках

В Украине подорожали услуги ЖКХ. Так, в марте-2023 по сравнению с мартом-2022 их стоимость увеличилась на 4,6%. Больше всего — на содержание и ремонт жилья, на 22,9%.

Об этом сообщает Госстат

Также значительно подорожала уборка мусора — на 17%.

Водоснабжение выросло в цене на 1,6%. А кроме того:

услуги по управлению многоквартирными домами — на 1,5%;

канализация — на 1,2%;

горячая вода, отопление — на 0,2%.

Стоимость электроэнергии не изменилась. А вот природный газ в целом подешевел — на 0,4%.

За месяц (март к февралю) стоимость услуг ЖКХ в Украине снизилась — хоть и незначительно, на 0,1%. Впрочем, отдельно некоторые услуги подорожали:

содержание и ремонт жилья — на 0,4%;

уборка мусора — на 2,8%;

услуги по управлению многоквартирными домами — на 0,2%.

Стоимость других услуг осталась прежней. Это:

водноснабжение;

канализация;

электроэнергия;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Справка Finance.ua:

украинцы ежемесячно платят за потребленный природный газ, а также за доставку ресурса. При этом существуют случаи, когда за доставку можно не платить;

в апреле заканчивается отопительный сезон и с 1 мая по 30 сентября в Украине будут рассчитаны субсидии на неотопительный период;

внутренне перемещенные лица, проживающие во временном бесплатном жилье, не платят проживание в нем, однако обязаны платить за потребленные коммунальные услуги.

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Обозреватель По материалам:

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