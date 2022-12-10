В Украине планируют создать 26 тысяч дополнительных рабочих мест: в Минэкономики рассказали детали — Finance.ua
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В Украине планируют создать 26 тысяч дополнительных рабочих мест: в Минэкономики рассказали детали

Казна и Политика
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В Украине планируют создать 26 тысяч дополнительных рабочих мест: в Минэкономики рассказали детали
В Украине планируют создать 26 тысяч дополнительных рабочих мест: в Минэкономики рассказали детали
В течение пяти лет в Украине планируется создать 26 тысяч дополнительных рабочих мест.
Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко, передает пресс-служба Минэкономики.
По словам Свириденко, правительство делает ставку на развитие экспортных отраслей экономики. Ведь в текущей ситуации, когда часть экспортных путей заблокирована из-за войны, Украине нужно наращивать глубину переработки своей продукции.
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«В условиях ограниченности логистических ресурсов мы должны наращивать несырьевой экспорт. Переработанная продукция стоит в два-три раза больше, чем сырье. К тому же такой экспорт дает прирост рабочих мест внутри страны. Совместно с Национальным Банком Украины и Парламентом нам удалось оперативно выработать механизм, позволивший перезапустить Экспортно-кредитное агентство Украины, созданное государством для стимулирования масштабной экспансии украинского несырьевого экспорта на мировые рынки, в действенный инструмент поддержки экономики во время войны. Мы расширили перечень товаров, экспорт которых может быть поддержан ЭКА — с 16% товарного экспорта по номенклатуре до 41%», — заявила министр.
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«Мы можем изменить структуру нашего экспорта. Мы уже ее меняем. Для того чтобы в течение 5 лет через инструменты ЭКА увеличить объемы экспорта на 100 миллиардов гривен и создать 26 тысяч рабочих мест. Для этого нам понадобятся новые решения и новые инструменты», — добавила Свириденко.
По ее словам, правительство планирует в течение 10 лет трансформировать переходную экономику Украины в экономику развитую. Для этого показатель украинского ВВП должен вырасти с $4 тыс. на душу населения в год до суммы втрое больше — $12 тыс.
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Для этого правительство будет проводить дерегуляцию, привлекать инвестиции и поддерживать несырьевой экспорт.
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По материалам:
Finance.ua
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