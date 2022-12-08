Ощадбанк принял участие в крупнейшем соглашении ЭКА — Finance.ua

Ощадбанк принял участие в крупнейшем соглашении ЭКА Сегодня 13:34 — Кредит&Депозит

Ощадбанк принял участие в крупнейшем соглашении ЭКА

Ощадбанк выдал самый большой кредит Запорожскому заводу цветных сплавов в программе страхования кредитов Экспортно-кредитным агентством (ЭКА).

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Предприятие получило кредитную линию в размере 3 млн евро сроком на 12 месяцев. ЭКА застраховала этот заем на 85% его суммы на предмет выполнения обязательств предприятия перед банком по внешнеэкономическому контракту. Согласно этому контракту, продукция завода будет экспортироваться в страны ЕС.

«Кредитование экспортеров в рамках программы по ЭКА является действенным инструментом их финансовой поддержки в военное время. Это не только финансирование оборотного капитала, но и защита украинских производителей от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением внешнеэкономических контрактов», — отметил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

По его словам, поддерживать экспортеров важно, ведь их работа, помимо прочего, положительно влияет на валютный рынок и общую финансовую ситуацию в стране.

«Это соглашение знаковое, особенно во время военного положения. Благодаря сотрудничеству государственного банка и государственного агентства, экспортер получил возможность привлечь доступное финансирование для выполнения экспортного контракта. Частичная релокация, создание нового производства и рабочих мест — все это совмещено в одном проекте. И таких проектов должно быть больше», — отметил Руслан Гашев, и.о. председателя правления Экспортно-кредитного агентства.

Справка Finance.ua:

Запорожский завод цветных сплавов входит в состав Electro Cable Group, работающего на рынке кабельно-проводниковой продукции более 30 лет;

предприятие является крупнейшим экспортером кабельно-проводниковой продукции из меди в страны ЕС.

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