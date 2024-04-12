В Украине планируют разрешить приватизацию имущества медицинских учреждений — Finance.ua

В Украине планируют разрешить приватизацию имущества медицинских учреждений Сегодня 09:14

В Украине планируют разрешить приватизацию имущества медицинских учреждений, которое не используется более трех лет. Соответствующие нормы содержатся в законопроекте № 11 071, который находится на проработке в Комитете по вопросам экономического развития, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

«Государственные и коммунальные учреждения здравоохранения по действующему законодательству не подлежат приватизации. В то же время законопроект предлагает создать больше возможностей и для самих медицинских учреждений, и для общин, когда для этого есть объективные основания. Так как на практике в собственности медучреждений часто есть отдельные объекты, которые не используются по назначению, однако владелец лишен права распорядиться ими эффективно», — рассказал заместитель председателя Комитета Алексей Мовчан.

По его словам, законопроектом вводится возможность выставить на приватизацию отдельные объекты и имущество медучреждений, которые более трех лет не используются для предоставления населению медицинских услуг или реабилитационной помощи.

«Этот трехлетний срок станет мерой для предотвращения злоупотреблений и будет начинаться с момента внесения информации о таких объектах в электронную торговую систему», — пояснил народный депутат.

Он добавил, что в переходный период до обеспечения соответствующей технической возможности такая информация будет доступна на сайте профильного министерства и органов местного самоуправления.

Кроме того, законопроект закрепит для коммунальных учреждений здравоохранения возможность и дальше арендовать для своих нужд государственное и коммунальное имущество на льготных условиях без проведения аукционов.

«Такое право они имели как учреждения, финансируемые за бюджетные средства, пока в процессе реформирования медицинской отрасли их организационно-правовая форма не претерпела изменения», — уточнил Мовчан.

borgexpert По материалам:

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